ORF SPORT + mit der UCI Rad-WM 2019 und dem UNIQA ÖFB Cup

Am 24. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 24. September 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der UCI Rad-WM 2019 (Damen Elite Einzelzeitfahren) um 15.35 Uhr (Highlights um 23.00 Uhr) und von den UNIQA-ÖFB-Cup-Spielen Austria Lustenau – FAC Wien um 16.30 Uhr, GAK 1902 – Wacker Innsbruck um 18.40 Uhr und SKN St. Pölten – Mattersburg um 20.40 Uhr sowie das „Judo Bundesliga Magazin“ (JC Wimpassing Sparkasse – UJZ Mühlviertel) um 22.45 Uhr.

Die UCI Straßen-Weltmeisterschaft 2019 findet von 22. bis 29. September in Yorkshire in Großbritannien statt. ORF SPORT + überträgt das Mixed Team Zeitfahren am 22. September sowie die Elite-Rennen der Frauen und Männer (24., 25., 28. und 29. September) live. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Co-Kommentator fungiert Thomas Rohregger. (ORF-TVthek live von 15.35 bis 18.00 Uhr)

ORF SPORT + überträgt am 24. September aus der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups die Begegnungen Austria Lustenau – FAC Wien, GAK 1902 – Wacker Innsbruck und SKN St. Pölten – Mattersburg live. Die Kommentatoren sind Thomas König (Lustenau), Michael Bacher (Graz) und Oliver Polzer (St. Pölten).

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 23. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at