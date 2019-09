Brigittenau: Erinnerungen an Marianne Schoiswohl

Vernissage am 24.9. (19.30 Uhr) im „Aktionsradius“-Lokal

Wien (OTS/RK) - Unter dem Titel „Mir, mir singe ich, ein Lied“ ruft der Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) zehn Jahre nach dem Ableben von Marianne Schoiswohl den Menschen das Schaffen der Künstlerin in Erinnerung. Gemeinsam mit den Söhnen der Verstorbenen hat das „Aktionsradius“-Team eine interessante Gedenkausstellung arrangiert. Marianne Schoiswohl (1956 – 2009) hat zahlreiche expressionistische Zeichnungen auf langen Bahnen aus Papier hinterlassen. Gleich beachtenswert sind ihre Bücher, in denen Sprachkunst und bildende Kunst kombiniert wurden. „Wir wollen in der Ausstellung an Marianne Schoiswohl erinnern, eine Auswahl ihrer Kunst zeigen, über sie reden, sie hören“, erklärt die „Aktionsradius“-Mannschaft. Die frei zugängliche Vernissage am Dienstag, 24. September, geht um 19.30 Uhr los. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Bis Mittwoch, 30. Oktober, ist die ansprechende Schau zur Abendzeit im Zuge verschiedener Kultur-Veranstaltungen im „Aktionsradius“-Lokal zu besichtigen. Mehr Informationen: 332 26 94, E-Mail office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Künstlerin Marianne Schoiswohl („Denkraum“): www.denkraum.at/schoiswohl/BIO.htm

Künstlerin Marianne Schoiswohl (Verlag): www.bibliothekderprovinz.at/autor/marianne-schoiswohl/

Kulturelle Angebote im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

