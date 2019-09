Kalachakra Vienna 2019: Weltfrieden ist möglich!

Internationale Veranstaltung für den Weltfrieden in Wien mit Vorträgen, Ausstellung und Zeremonie für den Weltfrieden

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 2.10.2019, beginnt die Kalachakra Weltfriedenswoche in Wien und dauert bis zum Dienstag, den 8.10.2019. Das Motto dieser Woche lautet: Weltfrieden ist möglich.

Wie wir dorthin gelangen, erklärt der tibetische Meister Khentrul Rinpoche in zwei öffentlichen Abendvorträgen am Mittwoch, den 2.10. und am Donnerstag, den 3.10. (Beginn jeweils 19.00 Uhr, englisch mit deutscher Übersetzung, freier Eintritt).

Jeweils an 2 Tagen, am 3. und 4. 10., werden im Rahmen der World Peace Exhibition Zeichnungen von jungen Menschen zum Thema: „Weltfrieden“ präsentiert. Diese Ausstellung ist an diesen beiden Tagen von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu besichtigen.

Alle Menschen sind herzlich eingeladen und die Abendvortrage können auch live via Facebook Kalachakravienna gesehen werden.

Am Wochenende gibt Khentrul Rinpoche die Kalachakra-Einweihung, eine außergewöhnliche Zeremonie für den Weltfrieden. Zum ersten Mal in Europa wird das Kalachakra Mandala der Jonang Tradition in dreidimensionaler Form aufgebaut: www.kalachakravienna.at

ÖBR Präsident Gerhard Weissgrab: "Weltfrieden muss das große Ziel von uns allen sein. Der Weg dorthin beginnt in uns, indem wir die uns innewohnenden heilsamen Qualitäten von Mitgefühl und Weisheit stärker hervorbringen. Auch wenn die Wege dorthin unendlich vielfältig und schwierig sind, sollten wir uns alle gemeinsam auf dieses Ziel besinnen."

Ein weiteres buddhistisches Highlight im Oktober ist der Tag der Offenen Tempeltür am Sonntag, den 13.10.2019. Auch heuer wieder laden viele buddhistische Tempel in Österreich ein, besucht zu werden. Vorträge und Meditationen erwarten das interessierte Publikum:

http://www.oebr.at/angebotprogramm/13-10-tag-der-offenen-tempel/

