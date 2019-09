Ringsperre morgen: 13. erste bank vienna night run geht über die Bühne, Anreise mit Öffis empfohlen

Über 20.000 Teilnehmer morgen bei Wiens nächtlichem Charity-Laufspektakel erwartet. Ringstraße und Franz-Josefs-Kai sind von 19:50 bis 22:30 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Wien (OTS/LCG) - Die Veranstalter des erste bank vienna night run informieren über die Sperre der Wiener Ringstraße und des Franz-Josef-Kais am Dienstag, den 24. September 2019, von 19:50 bis 22:30 Uhr. Über 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich bereits zur 13. Auflage der nächtlichen Ringumrundung angemeldet. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird die umweltfreundliche und rechtzeitige Anreise zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die Straßenbahn-Linien an der Ringstraße verkehren während der Veranstaltung nur eingeschränkt.



Veranstalter um rasche Wiederinbetriebnahme bemüht



Gestartet wird heuer aufgrund der Baustellensituation in der Inneren Stadt, etwas später als sonst um 20:15 Uhr in fünf Startblöcken, auf dem Universitätsring Höhe Burgtheater. Der letzte Startblock verlässt um 21:10 Uhr die Startlinie. Der Zieleinlauf befindet sich beim Parlament. Die Veranstalter sind bemüht, die Straßen so rasch wie möglich nach der Veranstaltung wieder für den Individualverkehr freizugeben und bitten um Verständnis für eventuelle Verkehrsbehinderungen.



Weitere Informationen auf http://www.viennanightrun.at.

