OMV erneut im Dow Jones Sustainability Index gelistet

Die OMV wurde zum zweiten Mal in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) aufgenommen und ist nach wie vor das einzige österreichische Unternehmen in diesem Index. Dieser wurde 1999 gegründet und dient als Benchmark für Anleger, die Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Portfolios integrieren. Der Dow Jones Sustainability World Index umfasst die Top 10% der größten 2.500 Unternehmen des S&P Global Index in Bezug auf Nachhaltigkeits-Leadership, basierend auf der Bewertung langfristiger wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Kriterien.

„Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen zur Implementierung unserer Nachhaltigkeitsstrategie mit der Aufnahme der OMV unter die führenden Unternehmen mit nachhaltiger Performance gewürdigt wurden. Wir werden an unserem nachhaltigen Ansatz festhalten, das richtige Gleichgewicht zwischen bezahlbarer Energie, Versorgungssicherheit und Klimaschutz zu finden und dabei die Interessen unserer Stakeholder berücksichtigen.“, sagte Rainer Seele, Generaldirektor der OMV.

Manjit Jus, Leiter des ESG (Environmental, Social and Governance) Ratings bei RobecoSAM, lobte den Einstieg der OMV in die Familie der leistungsstärksten Nachhaltigkeitsunternehmen: „Wir gratulieren der OMV zur Aufnahme in den DJSI World-Index. Das SAM Corporate Sustainability Assessment hat erneut die Messlatte für die Ermittlung der Unternehmen angehoben, die für die Bewältigung künftiger Herausforderungen und Chancen im Bereich Nachhaltigkeit am besten aufgestellt sind. In diesem Jahr - anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des DJSI - spiegelt das Interesse des Unternehmens an SAM CSA die anhaltende Relevanz des DJSI für die Messung und Weiterentwicklung von ESG-Praktiken wider. “

Die OMV ist in folgenden Nachhaltigkeitsindizes gelistet: FTSE4Good Index Series, STOXX® Global ESG Leaders, S & P Europe 350 ESG Index, MSCI ACWI ESG Leaders Index, MSCI ACWI SRI Index und ECPI-Indizes. Die ESG-Leistung der OMV wurde im RobecoSAM-Jahrbuch als „Industry Mover“ gewürdigt und von ISS oekom mit dem Prime Status ausgezeichnet. Die OMV erhielt einen AAA Wert von MSCI, einen A– (Leadership) Score von CDP, ein „Outperformer“-Rating von Sustainalytics und einen Qualitätsfaktor 1 von ISS in den ESG-Kategorien.





Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsansatz der OMV finden Sie unter http://www.omv.com/nachhaltigkeit

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte – in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd und einem Mitarbeiterstand von mehr als 20.000 im Jahr 2018 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und Österreich als Teil der Kernregion Mittel- und Osteuropa sowie ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit Russland, der Nordsee, dem Mittleren Osten & Afrika sowie Asien-Pazifik als weitere Kernregionen. 2018 lag die Tagesproduktion bei rund 427.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien mit einer jährlichen Kapazität von 17,8 Mio Tonnen und über 2.000 Tankstellen in zehn Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland; die Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH ist Betreiberin eines Gaspipelinenetzes. 2018 hat die OMV etwa 114 TWh Gas verkauft. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die OMV wird bis 2025 EUR 500 Mio in innovative Energielösungen investieren.





