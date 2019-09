Bezirksmuseum 3: Jour-fixe mit Jürgen Plank am 24.9.

Wien (OTS/RK) - Auf Einladung der ehrenamtlichen Organisatorin der Kultur-Reihe „Literarischer Jour-fixe“, Ingeborg „Ibo“ Steyer, ist am Dienstag, 24. September, der Autor, Musiker, Journalist und Produzent Jürgen Plank zu Gast im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11). Plank trägt eigene Texte und Klänge rund um das Themenfeld „Reise und Urlaub“ vor. Ingeborg Steyer skizziert das bunte Rezitations- und Konzert-Programm: „Reise, Lieder und Geschichten, Musik und Gesang“. Der Künstler Jürgen Plank bereichert die Musik-Szene mit dem Projekt „The Wichita“ sowie mit dem „Ersten Wiener Heimorgelorchester“ und der Combo „Lassos Mariachis“. „Jour-fixe“-Beginn: 19.00 Uhr. Der Zutritt ist frei. Spenden für das Museum werden angenommen. Auskünfte: Telefon 4000/03 127 (Museumsleitung: Herbert Rasinger). Fragen an die Veranstalterin via E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Autor Jürgen Plank (Magazin „schreibkraft“): https://schreibkraft.adm.at/autoren/jurgen-plank

Musikus Jürgen Plank („Lindo Records“): www.lindo.at/

Jürgen Plank – „The Wichita“ (Music Austria): www.musicaustria.at/interview-mit-juergen-plank/

Jürgen Plank – „Erstes Wiener Heimorgelorchester“: https://ewho.at/band/

Jürgen Plank – „Lassos Mariachis“ (SRA): www.sra.at/band/15562

„Jour-fixe“-Organisatorin „Ibo“ Steyer: www.dastrok.at/www/main_ron_5.htm

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Projekte im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

