Für alle Gipfelstürmer

Die digitale Welt von morgen auf der Ingram Micro TOP 2019

Wien (OTS) - Top Netzwerkmöglichkeiten, spannende Innovationen und ein vielfältiges Infotainment-Programm – das war die diesjährige Ingram Micro TOP 2019. Unter dem Motto „Für alle Gipfelstürmer“ begeisterte der ITK-Distributor Ingram Micro am 19. September 2019, bereits zum 17. Mal in Folge, über 1.600 Teilnehmer in der Eventpyramide Vösendorf.

Wo Innovation auf Tradition trifft – aktuelle Trend-Themen und ein spannendes Infotainment-Programm bildeten den Rahmen der diesjährigen Ingram Micro TOP 2019 und zeigten, dass sich Tradition und Innovation optimal ergänzen. Auf einer Ausstellungs- und Partyfläche von über 6.000 m² gewährte der ITK-Experte Ingram Micro mehr als 1.600 begeisterten Teilnehmern einen exklusiven Blick auf die Technik von heute und morgen und vereinte mit über 80 namhaften Ausstellern sowie ausgewählten Start-ups das „Who-is-Who“ der Branche auf der größten IT- und Telekommunikations-Fachmesse Österreichs. „Die Digitalisierung schreitet rasend schnell voran – besonders in der ITK-Branche. Bei der Ingram Micro TOP setzen wir daher auf attraktive Programmpunkte und kurzweilige Workshops zu Trending Topics. Unser Ziel ist es, mit der Fachhandelsmesse für Teilnehmer eine Plattform zu schaffen, um immer top informiert zu sein“, freut sich Adolf Markones, Acting Managing Director Ingram Micro Österreich, über den Erfolg einer gelungenen Ingram Micro TOP 2019.

Sehenswert, innovativ & zukunftsweisend

Wie auch in den Vorjahren präsentierten sich alle Hersteller von ihrer besten Seite und begeisterten mit kreativen und vor allem originellen Messeständen. Von der Ausstellung brandaktueller Produktneuheiten bis zum interaktiven Ausprobieren von digitalen Highlights – jeder Aussteller sorgte für den gewissen Wow-Effekt bei den Fachbesuchern. Langweilig wurde es definitiv nie. Durch die Einbindung der EDUC8 live wurden auch der Bildungsbereich und Neuerungen im Education-Equipment-Sektor eindrucksvoll vorgestellt. Als Sahnehäubchen obendrauf sorgten schmackhafte Snacks, wie Sweet Sushi, Popcorn und Frozen Yogurt, für die kulinarische Versorgung auf dem Messegelände.

One-Stop-Shop am Puls der Zeit

Unter den zahlreichen Stationen der Messe stellte auch Ingram Micro sein vielfältiges Portfolio vor. Neben den drei bewährten Geschäftssäulen Distribution-, Cloud- und Lifecycle-Service des ITK-Dienstleisters informierte erstmalig auch das neu aufgestellte Unified Communications Team über hocheffiziente Lösungen für E-Mail, Sprach- und Videotelefonie sowie Terminplanung und Instant Messaging.

Rund um das Thema Cloud wurde für die diesjährige Ingram Micro TOP ein völlig neues Konzept kreiert. Die Digitalisierung aus neuartigen Blickwinkeln erleben – das schaffte ein interaktiver Showroom im neu geschaffenen Cloud-Bereich und bot mit modernen Displays exklusive Einblicke in Cloud-Lösungen der Zukunft.

Networking neu definiert

Nicht nur informativ, sondern richtig unterhaltsam: Ö3-Moderatorin Elke Rock war auch dieses Jahr wieder für die Veranstaltungsmoderation zuständig und führte die Teilnehmer humorvoll durch den Tag. Während der gesamten Messe stand ein abwechslungsreiches Infotainment-Programm auf dem Plan. Neben zahlreichen Sachpreisen freute sich ein Gewinner ganz besonders über den Hauptgewinn: Ein 10-tägiger Silvester-Urlaub in einer gemütlichen Ski-Hütte für 6 Personen.

Nach einem eindrucksvollen Messetag folgte die legendäre Best Contact Party als größter Branchentreff des ITK-Sektors, wo in Dirndl und Lederhose zum Netzwerken und zu interessanten Gesprächen geladen wurde. Arcade-Automaten, Oktoberfest-Flipper sowie Wiesn-Attraktionen, wie „Hau den Lukas“, sorgten, begleitet von den „Original Oberbayern”, für eine unterhaltsame Atmosphäre. Mit kulinarischen Highlights, coolen Drinks und musikalischer Begleitung wurden Erlebnisse und Erfahrungen des Tages geteilt und im entspannten Rahmen mit Wiesn-Flair die letzten Stunden genossen. Bereits jetzt blicken alle Beteiligten mit großer Vorfreude auf das nächste Jahr und eine neue, aufregende Ausgabe der Ingram Micro TOP.

