Blümel: Rot-Grün muss Sozialmissbrauch im Gemeindebau endlich abstellen

Wiener Gemeindewohnungen online zu mieten – Neue Volkspartei Wien will „Urlaub im Gemeindebau“ und „skandalösen Sozialmissbrauch“ beenden

Wien (OTS) - „Eine Gemeindewohnung ist eine steuerfinanzierte Sozialleistung. Die Weitervermietung ist Missbrauch von Steuergeld, für den Rot-Grün verantwortlich ist“, betont Landesparteiobmann Gernot Blümel angesichts zahlreicher Gemeindewohnungen, die online illegal weitervermietet werden. Eine einfache Online-Recherche hat ergeben, dass mehrere Wohnungen im Gemeindebau für Touristen angeboten werden. „Ich habe selbst eine Nacht im Gemeindebau gebucht – problemlos, online, binnen Sekunden. Die Wiener Stadtregierung muss diesen Sozialmissbrauch im Gemeindebau endlich abstellen. Hier geht es nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um ein skandalöses Wegschauen von Rot-Grün und Wiener Wohnen.“

Die Stadt Wien schaffe es nicht, so Blümel, ein professionelles Management der Gemeindewohnungen zu organisieren. „Als ich vor zwei Jahren einen Leerstand von 20.000 Gemeindewohnungen aufgezeigt habe, wurde mit Klage gedroht. Jetzt ist klar, warum diese Klage von Wiener Wohnen niemals eingereicht wurde – die Missstände im Gemeindebau sind uferlos. Jetzt muss es Konsequenzen geben, Urlaub im Gemeindebau gehört umgehend abgestellt!“

„Als Volkspartei sagen wir seit Jahren, dass die Wiener Wohnbaupolitik weder sozial treffsicher noch gerecht ist. Die rot-grüne Stadtregierung tut dasselbe wie immer: abstreiten, schönreden und als Wien Bashing abkanzeln“, unterstreicht der Landesparteiobmann. Leistbares Leben wird für die Wienerinnen und Wiener immer schwieriger gemacht. Die Gründe: Weil Rot-Grün laufend ungerechtfertigt die Gebühren erhöht, Gerechtigkeit und Transparenz im Gemeindebau verhindert und zu wenige Wohneinheiten neu baut. „Die neue Volkspartei Wien bekennt sich zum sozialen Wohnbau. Vor allem so, wie er im Statut von Wiener Wohnen formuliert ist, nämlich in der ‚Bereithaltung und Schaffung von Mietwohnungen für einkommensschwächere, wohnungsbedürftige Personen und Familien‘. Leider wird dieser Zweck schon lange nicht mehr erfüllt – der soziale Wohnbau in Wien funktioniert nicht mehr“, so Gernot Blümel.

Rot-Grün baut zu wenig geförderte Wohnungen und schaut bei Sozialmissbrauch im Gemeindebau weg. „Daher haben wir bereits im Frühjahr den Stadtrechnungshof eingeschaltet, um die rot-grüne Wohnbauleistung und den skandalösen Sozialmissbrauch im Gemeindebau zu überprüfen. Rot-Grün kriegt diese Missstände nicht in den Griff – daher ist in unserer Stadt mehr Türkis überfällig!“

