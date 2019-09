Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

312 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 22. September 2019

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker, zwei Leichtmotorradlenker und zwei Pkw-Mitfahrer bei fünf Verkehrsunfällen. Am Sonntag, 22. September 2019, kam es im Bezirk Oberpullendorf, Burgenland, zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem vier Personen ums Leben kamen. Ein 76-jähriger deutscher Pkw-Lenker prallte auf der S 31 gegen eine Leitschiene und anschließend frontal gegen den Pkw einer 52-jährigen Österreicherin. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde ein Pkw über die Leitschiene in den Straßengraben geschleudert und das andere Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Bei dem 73-jährigen Deutschen und seiner 75-jährige mitfahrenden Gattin sowie bei der 52-jährigen Pkw-Lenkerin und deren 55-jährige Mitfahrerin konnte trotz sofortiger erster Hilfemaßnahmen nur noch der Tod festgestellt werden. Am Wochenende verunglückten sechs Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Schnellstraße, zwei auf einer Landesstraße und je einer auf einer Autobahn und Bundesstraße ums Leben. Vier Verkehrstote mussten im Burgenland und je zwei in Niederösterreich und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und in einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung. Drei Verkehrstoter waren ausländische Staatsbürger, und zwei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 22. September 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 312 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 305 und 2017 304.

