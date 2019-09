Einladung zum Pressegespräch: Impfen - Richtige Vorsorge für den Winter

Impfpass-Check in den Apotheken vom 1. bis 19. Oktober

Wien (OTS) - Mangelndes Gefahrenbewusstsein, durch soziale Medien befeuerte Impfskepsis, Nachlässigkeit bei Impfterminen und Auffrischungsimpfungen: Das sind nur drei Gründe, warum Erwachsene oft nicht all jene Impfungen erhalten, die im Österreichischen Impfplan vorgesehen wären. Die Folge: Impflücken, die unter anderem zum Wiederauftreten der beinahe ausgerotteten Masern geführt haben. Außerdem sterben jedes Jahr in Österreich tausende Menschen an Influenza oder einer - häufig durch Pneumokokken ausgelösten - Lungenentzündung, obwohl beide Krankheiten in vielen Fällen durch Impfungen vermeidbar wären. Die Österreichische Apothekerkammer, der Apothekerverband und der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller starten nun mit einem Impfpass-Check in den Apotheken, um auf notwendige Impfungen aufmerksam zu machen.

Beim Pressegespräch am 1. Oktober 2019 erfahren Sie

Wie der Impfpass-Check in den Apotheken funktioniert

Bei welchen Personengruppen Impflücken besonders häufig sind

Wer welche Impfungen vor Winterbeginn benötigt

Warum Influenza immer noch eine gefährliche Erkrankung ist

Weswegen Pneumokokken-Infektionen bis heute unterschätzt werden und



Datum: 1. Oktober 2019, 9.00-10.00 Uhr

Ort: Michel’s Social Club, 1010 Wien, Reichsratstrasse 11



Ihre Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge sind:

Mag.a Renee Gallo-Daniel

Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller

Dr. Gerhard Kobinger Präsidiumsmitglied Österreichische Apothekerkammer

Univ. Prof. Dr. Herwig Kollaritsch, DTM, ZRM

Zentrum für Reisemedizin, Wien

OA. Dr. Michael Meilinger

Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie, Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf, Arbeitskreis Infektiologie und Tuberkulose der ÖGP

Prim. Univ. Doz. Dr. Christoph Wenisch

4. Med. Abteilung mit Infektiologie und Tropenmedizin, SMZ Süd – KFJ-Spital der Stadt Wien

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter warter @ finefacts.at



Einladung Pressegespräch: Impfen - Richtige Vorsorge für den Winter. Impfpass-Check in den Apotheken vom 1. bis 19. Oktober

Datum: 01.10.2019, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Michl´s Social Club

Reichsratstrasse 11, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

FINE FACTS Health Communication GmbH

Mag.a Sonja Warter, MSc

warter @ finefacts.at

+436502703929



FINE FACTS Health Communication GmbH

Mag.a Uta Müller-Carstanjen

mueller-carstanjen @ finefacts.at

+436645153040



Österreichische Apothekerkammer

Mag.a Elisabeth Ort

elisabeth.ort @ apothekerkammer.at

+43140414613



Österreichischer Verband der Impfstoffhersteller

Mag.a Renée Gallo-Daniel

r.gallo-daniel @ oevih.at

+436645446290