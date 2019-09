AVISO, Dienstag, 24. September, 15.30 Uhr: Stimmabgabe prominenter Persönlichkeiten bei der „Pass Egal Wahl“ in Wien

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 24. September findet in ganz Österreich die „Pass Egal Wahl“ statt. Es ist die einzige Wahl, bei der auch Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft ihre Stimme für die bei der Nationalratswahl antretenden Parteien abgeben können. In Wien öffnet das Wahllokal von 15.00 bis 20.00 Uhr am Minoritenplatz. Die Stimmabgabe von prominenten Persönlichkeiten wie Dirk Stermann, Julie McCarthy, Drew Sarich, Ann Mandrella, Franziska Abgottspon (Eloui) und Lena Jäger findet um 15.30 Uhr statt.

Datum: 24.09.2019, 15:30 - 16:00 Uhr

Ort: Minoritenplatz

1010 Wien, Österreich

