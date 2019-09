Bester Kaufzeitpunkt für das iPhone 11 ist der Dezember

Am 20. September war der Verkaufsstart des Apple iPhone 11. Auf Basis der letztjährigen Releases lässt sich sehr genau voraussagen, wann man beim Kauf am meisten sparen kann.

Wien (OTS) - Apple-Produkte gelten seit jeher als äußerst preisstabil. Umso überraschender erscheint es, dass man bei iPhones schon nach 2,5 Monaten ab Verkaufsstart mit einer Preisersparnis von rund 20% rechnen kann. Das wären bei der aktuell teuersten Variante, dem iPhone 11 Pro Max, immerhin 225 Euro.

Preistrend deutlich erkennbar

Auch beim letztjährigen Einsteiger-Modell, dem iPhone XR, fiel der Preis bis Anfang Dezember um knapp 18%, was hochgerechnet für das diesjährige Pendant, das iPhone 11, eine Ersparnis von rund 144 Euro bedeuten würde. Dieser Preistrend ist auch bei dem 2017 erschienenen iPhone 8 Plus erkennbar, nur beim iPhone X ist der Preisknick nicht so stark. Die hohe Nachfrage und Liefer-Engpässe haben den Preis um nur 11% (bzw. 131 Euro) sinken lassen und über das Weihnachtsgeschäft relativ stabil gehalten. Damit ist beim diesjährigen Release nicht zu rechnen.

6. und 7. Dezember vormerken

Die Tage vor Maria Empfängnis (8.12) stellen dabei den absoluten Preistiefpunkt dar. In den historischen Preisdaten der letzten Jahre lassen sich der 6. und der 7. Dezember als die günstigsten Kaufzeitpunkte eindeutig ausmachen. Danach ziehen die Preise auch wieder merklich an, um ab Januar sehr langsam wieder zu fallen. Teilweise werden selbst nach 10 Monaten am Markt nicht die niedrigen Preise vom Dezember unterboten.

Zu hoher Einstiegspreis

Dieses Jahr muss der geneigte iPhone-Interessierte zum Verkaufsstart 799 Euro für das günstigste iPhone 11 einkalkulieren. Selbst wenn die rund 20% Preisersparnis im Dezember abgezogen werden, macht das noch immerhin 640 Euro. Die Geizhals-Preisanalyse zeigt, dass man in Österreich im Jahr 2019 im Durchschnitt 465 Euro für ein neues Smartphone ausgibt. Das ist weit entfernt von den Preisen, die für neue iPhones ausgegeben werden müsste.

Sinkende Nachfrage

Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Geizhals-Top10 der beliebtesten Smartphones 2019 wieder. Zwar ist Apple mit drei Geräten vertreten, allerdings nur mit älteren Modellen und dem Einsteigermodell iPhone XR. Die teurere High-End-Variante, das iPhone XS, findet sich erst auf dem 17. Platz wieder. Der südkoreanische Elektronik-Gigant Samsung schlägt in diesem Ranking Apple klar und kann sich mit seinem High-End-Modell, dem Galaxy S10, an die Spitze setzen und belegt und auch die Plätze dahinter.

Geizhals-Top10 Smartphones 2019 (Stand: 20. September)

Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy A50 Huawei P30 Lite Samsung Galaxy A40 Apple iPhone XR

Apple iPhone 8 Samsung Galaxy S9 Apple iPhone 6s Samsung Galaxy S10+

Die Infografik zur Preisanalyse kann hier abgerufen werden.

