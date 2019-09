AVISO Morgen: Grüne PK:„SOS Klima - Elementare Bausteine für wirkungsvollen Klimaschutz“ mit Kogler, Gewessler und #forumFUTURE

Einladung zur Grünen Pressekonferenz „SOS Klima – Elementare Bausteine für wirkungsvollen Klimaschutz“

Wien (OTS) - Kompetenzforum #forumFUTURE kooperiert mit den Grünen: Vorreiterrolle Österreichs und Europas in der Klimapolitik durch Transformation und Innovation



Mit:



Werner Kogler, Spitzenkandidat und Bundessprecher der Grünen

Leonore Gewessler, Listenzweite der Grünen für die NR-Wahl

Karl Aiginger, Leiter der Querdenkerplattform Wien Europa - Policy Crossover Center

Reinhold Lang, Institut für Polymeric Materials and Testing, Johannes Kepler Universität

Karl Steininger, Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz



Wann: Morgen, Montag, 23. September, 10.30 Uhr

Wo: Town Town Sky Lounge, 6. Stock, Würtzlerstraße 3, 1030 Wien



Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen.







Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Bernd Pekari, presse @ gruene.at