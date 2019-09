Silvia Moser: Ungerechtigkeit im Internethandel bedroht heimische Wirtschaft

Grüne NÖ unterstützten Heini Staudingers Forderung nach Steuergerechtigkeit

St. Pölten (OTS) - Die Grünen NÖ unterstützen die Forderung von Heini Staudinger nach Steuergerechtigkeit. Gemeinsam verlangt man Gleichbehandlung für die heimische Wirtschaft mit globalen Internetgiganten. Bisher waren Pakete aus Drittstaaten mit einem Wert bis EUR 22.- zoll- und mehrwertsteuerfrei. Im Nationalrat wurde zwar am Donnerstag das Ende dieser Steuerfreigrenze ab 2021 beschlossen, das dauert Staudinger aber zu lang. Daher führt er heute einen Protestmarsch an. Heute startet Staudinger um 11 Uhr seinen Protestmarsch in die Bundeshauptstadt. Die Wanderroute führt von Merkenbrechts über Rosenburg, Tulln und St. Andrä bis nach Wien, wo seine Gruppe am 26. September am Heldenplatz empfangen wird.

