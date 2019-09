PVÖ-Kopietz: Engagierte Arbeit des Pensionistenverbandes trägt Früchte

Weitere Forderung des PVÖ mit Beschluss über Neuauflage der „Aktion 20.000“ verwirklicht - Vorbildwirkung der Wiener „Joboffensive für Generation 50 plus“

Wien (OTS) - „Der Pensionistenverband Österreichs kann auf besonders erfolgreiche Tage seiner Arbeit zurückblicken. Nach dem Beschluss im Parlament über die überproportionale Anhebung der niedrigen Pensionen im kommenden Jahr, dem Wegfall der Wartezeit bei der ersten Pensionsanpassung, der abschlagsfreien Pension nach 45 Jahren Beitragsjahren, hat sich der PVÖ auch mit seiner Forderung nach einer Neuauflage der ´Aktion 20.000´ durchgesetzt. Das unterstreicht einmal mehr wie wichtig das umfassende Engagement des Pensionistenverbandes für die Umsetzung der Anliegen der älteren Generation ist“, erklärte der Landespräsident des PVÖ Wien, Harry Kopietz.

Zwar werde, so Kopietz weiter, die „Aktion 20.000“ mit neuen Richtlinien und mit geringerer finanzieller Dotation fortgeführt, trotzdem eröffne sie vor allem für Langzeitarbeitslose über 50 Jahre wieder eine größere Chance für die Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess und damit auch die Möglichkeit eines höheren Pensionsbezuges. Kopietz: „Der Mehrheitsbeschluss des Nationalrates gegen das frühere sture ´Njet´ der türkisblauen Regierung dürfte nicht zuletzt von der erfolgreich angelaufenen Aktion der Joboffensive für die Generation 50 plus der Wiener Stadtregierung unter Federführung der SPÖ in gewisser Weise beeinflusst worden sein. Das große Interesse an der Initiative ist nicht zuletzt bei der kürzlich durchgeführten Auftaktveranstaltung unterstrichen worden“, so Kopietz. Rund 2.500 (!) ältere Jobsuchende und 70 Arbeitgeber hätten sich bei dem Event getroffen. Bislang seien im Rahmen der Joboffensive 2.000 offene Stellen gemeldet worden, darunter auch 800 von privaten Unternehmen, informierte Kopietz abschließend. (Schluss)

