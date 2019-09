TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

Samstag, 21.9.2019

- Europäische Woche des Sports (23.9. – 30.9.); Hauptveranstaltung in Österreich: Tag des Sports am 21. September im Prater

#BeActive Veranstaltungen 2019

Tag des Sports

Sonntag, 22.9.2019

- New York: Hohe Vertreterin Mogherini und Erster Vizepräsident Timmermans bei 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen

- New York: Klimaschutzkommissar Cañete bei Klimagipfel der Vereinten Nationen

Montag, 23.9.2019

- Helsinki: informelles Treffen der LandwirtschaftsministerInnen (22. – 24.9.)

- New York: 74. UN-Generalversammlung

Erster Vizepräsident Timmermans, Leiter der Kommissionsdelegation, trifft George Soros; spricht u. a. bei hochrangiger Veranstaltung des WWF

Hohe Vertreterin Mogherini leitet informelles Treffen der EU-Außenminister; nimmt u.a. an Veranstaltung zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Rechte von Kindern teil

Klimaschutzkommissar Cañete trifft Chinas Sonderbeauftragten für Klimawandel Xie Zhenhua; nimmt an Klimagipfel teil

Umweltkommissar Vella nimmt an Generalversammlung teil; spricht bei hochrangiger Veranstaltung zu Klima und Ozeanen

Gesundheitskommissar Andriukaitis nimmt u. a. am UN-Gipfel zur universellen Gesundheitsversorgung teil

Krisenschutzkommissar Stylianides trifft Präsidenten des Internationalen Roten Kreuzes, David Miliband, und nimmt an Veranstaltung „Stop the War on Children“ teil





Dienstag, 24.9.2019

- Brüssel: Tagung des Rats „Verkehr, Telekommunikation und Energie“

- Brüssel: Vizepräsident Šefčovič bei europäischen Forschungs- und Innovationstagen

- Brüssel: Vizepräsident Katainen empfängt VertreterInnen des KMU-Verbands SMEunited

- New York: 74. UN-Generalversammlung

Erster Vizepräsident Timmermans, Leiter der Kommissionsdelegation, trifft Michael Bloomberg und hält Rede bei hochrangigem politischem Forum für nachhaltige Entwicklung

Hohe Vertreterin Mogherini trifft Antonio Vitorino, Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration; nimmt an Treffen zur Syrien-Krise teil

Handelskommissarin Malmström trifft chilenischen Außenminister Teodoro Ribera

Entwicklungskommissar Mimica trifft u. a. Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege; nimmt am Forum zur rascheren Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung teil

Klimaschutzkommissar Cañete trifft Vertreter der United States Climate Alliance

Umweltkommissar Vella spricht u. a. beim Ocean, Freshwater and Marine Ecosystem Hub

Krisenschutzkommissar Stylianides trifft Tedros Ghebreyesus Adhanom, Generaldirektor der WHO, nimmt u. a. an Veranstaltung gegen geschlechtsspezifische Gewalt in Krisengebieten teil



Mittwoch, 25.9.19

- New York: 74. UN-Generalversammlung

Erster Vizepräsident Timmermans, Leiter der Kommissionsdelegation, trifft UN-Vizegeneralsekretärin Amina Mohammed

Hohe Vertreterin Mogherini nimmt u. a. an Tagung der Lima-Gruppe, hochrangigem Treffen zu Mali und der Sahelzone und der 11. Konferenz zum Vertrag für das umfassende Verbot von Nuklearversuchen teil

Handelskommissarin Malmström trifft Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern; nimmt an Bloomberg Global Business Forum teil

Entwicklungskommissar Mimica bei Tagung zu Somalia und Veranstaltung über Transformation unserer Ernährungssysteme zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele bis 2030

Migrationskommissar Avramopoulos bei Ministersitzung des Globalen Forums zur Terrorismusbekämpfung

Wirtschaftskommissar Moscovici bei Bloomberg Global Business Forum

Krisenschutzkommissar Stylianides nimmt u. a. an Veranstaltungen über Förderung der Nachhaltigkeitsziele durch Bildung teil



Donnerstag, 26.9.2019

- Brüssel: Tagung des Wettbewerbsrates (bis 27.9.)

- Brüssel: Präsident Juncker empfängt Andrej Plenković, Premierminister Kroatiens

- Brüssel: Zweiter Europäischer Bildungsgipfel

- Wien: Der Europäische Tag der Sprachen: Verleihung des Europäischen Sprachensiegels 2019

Zeit: 13.30 - 15.30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Zur Anmeldung

Weitere Informationen

- New York: 74. UN-Generalversammlung

Hohe Vertreterin Mogherini hält Ko-Vorsitz des Ministertreffens der Internationalen Gebergruppe für Palästina; nimmt u. a. an EU-UN-Veranstaltung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen teil

Entwicklungskommissar Mimica trifft Faustin-Archange Touadéra, Präsident der zentralafrikanischen Republik; nimmt u. a. am hochrangigen Dialog über Entwicklungsfinanzierung teil

Migrationskommissar Avramopoulos nimmt u. a. an Generalversammlung teil

Wirtschaftskommissar Moscovici bei Frühstück der Amerikanischen Handelskammer

Krisenschutzkommissar Stylianides trifft u. a. Virginia Gamba, UN-Sonderbeauftragte für Kinder und bewaffnete Konflikte, und David Beasley, Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms





Freitag, 27.9.2019

- Brüssel: Präsident Juncker eröffnet das Europe Connectivity Forum und empfängt Japans Premierminister Shinzō Abe

- Brüssel: Vizepräsident Timmermans besucht Europäischen Gewerkschaftsbund

- Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn empfängt Suma Chakrabarti, Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

- Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn empfängt Andrej Plenković, Premierministers Kroatiens

- Wien: International Round Table: Resilience vs Vulnerability

How to Break the Cycle of Exploitation & Human Trafficking in the Digital Age

Zeit: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Zur Anmeldung

Weitere Informationen

Samstag, 28.9.2019

- New York: 74. UN-Generalversammlung

Entwicklungskommissar Mimica bei Verhandlungen über Post-Cotonou-Abkommen





Dienstag, 1.10.2019

- Europa: DIALOG mit Martyna Czarnowska, Europa-Redakteurin der „Wiener Zeitung“

Zeit: 18.00 Uhr – 19.30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen

Europa: Dialog

