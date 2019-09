Freiheitskämpfer trauern um Marko Feingold

Wien (OTS/SK) - Mit Marko Feingold ist heute einer der letzten Zeitzeugen des Nazi-Terrors und Holocaust-Überlebender verstorben. Der Vorsitzende des Bundes Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen Gerald Netzl: „Sein Engagement und unermüdlicher Einsatz in der Erinnerungsarbeit, vor allem mit Jugendlichen, wird fehlen. Er hat maßgeblich zur Aufklärung und Aufarbeitung der Gräueltaten des Nazi-Regimes beigetragen. Die Treffen mit Marko Feingold waren immer etwas Besonderes.“ ****

Feingold wurde am 28. Mai 1913 in der heutigen Slowakei geboren und lebte seit 1945 in Salzburg. Marko Feingold war mehr als drei Jahrzehnte lang Präsident der Israelischen Kultusgemeinde Salzburg, Ehrenmitglied der SPÖ, Vorstandsmitglied im Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen in Salzburg und Träger der Otto-Bauer-Plakette, die ihm für seine Verdienste im Kampf gegen Rechtsradikalismus und Faschismus verliehen wurde. Landesvorsitzender der FreiheitskämpferInnen Salzburg Matteo Gebhart: „Nach dem Ableben von Rudolf Gelbard im Oktober 2018 ist nun mit Marko Feingold einer der letzten Zeitzeugen von uns gegangen. In großer Anteilnahme, ein schwerer Verlust für den Bund der sozialdemokratischen FreiheitskämpferInnen." (Schluss) sc/mp

