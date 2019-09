ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - MONTAG, 23. September 2019

07:45 Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nimmt an einer Verteilaktion anlässlich der "Nationalratswahl 2019" teil (Hauptbahnhof, 9020 Klagenfurt am Wörthersee)



12:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Wahlveranstaltung des Seniorenbundes des Bezirk Schärding teil (Dorfwirt, Dorf 3, 4751 Dorf an der Pram)



15:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Veranstaltung anlässlich der "Jubilierenden Hochzeitspaare" teil (Rathaus, 1010 Wien)



18:30 "Gust im Gespräch" mit Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger (Saliterhofer, Bahnstraße 2, 7093 Jois)



18:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec bei "Starke Frauen, starke Worte" (Looshaus, Michaelerplatz 3, 1010 Wien)



Arbeitsbesuch von Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka (Brüssel)



Bezirkstag von Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Kitzbühel)

DIENSTAG, 24. September 2019

09:30 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an einer Diskussionsveranstaltung mit den "Niederösterreichischen Spitzenkandidaten" teil (Arena Nova, Rudolf-Diesel-Straße 30, 2700 Wiener Neustadt)



13:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besucht das "Herbstfest" von Pro Mente Wien (Krankenhaus Hietzing, Wolkersbergenstraße 1, 1130 Wien)



16:30 Landesparteiobmann Mag. Gernot Blümel, MBA, beim "Tag der Frau in der Wirtschaft" (Wiener Wirtschaft, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien)



18:30 Diskussionsveranstaltung mit Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß zum Thema "Wir haben die Wahl – Politik für und von Frauen" (InterContinental, Johannesgasse 28, 1030 Wien)



Bezirks-Besuchstag von Steiermark-Spitzenkandidatin Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß (Murau)



Betriebsbesuche von Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Wildschönau)

MITTWOCH, 25. September 2019

09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)



09:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec bei der "Dankes-Landes-Wallfahrt" anlässlich des "50. Jubiläums des Seniorenbundes Niederösterreich" (Basilika Sonntagberg, Sonntagberg 1, 3332 Sonntagberg)



17:00 Landesparteiobmann Mag. Gernot Blümel, MBA, bei den "Österreichischen Medientagen" (Am Belvedere 1, 1100 Wien)

17:30 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck besucht das "Erntedankfest" (6493 Mils bei Imst)



Bezirk-Besuchstag von Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Innsbruck)

DONNERSTAG, 26. September 2019

17:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht das "Oktoberfest" der OÖ Landesbediensteten (Landesdienstleistungszentrum, Bahnhofplatz 1, 4020 Linz)



18:00 "Sag's dem Blümel" mit Landesparteiobmann Mag. Gernot Blümel, MBA, und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec (Auhof Center, Albert-Schweitzer-Gasse 6, 1140 Wien)



Bezirks-Besuchstag von Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Schwaz)

FREITAG, 27. September 2019

16:00 MEP Mag. Lukas Mandl besucht die "Lehrlings- und Berufsinformationsmesse" (Volksbildungshaus Oberlisse, Stammersdorfer Straße 354, 2201 Gerasdorf bei Wien)



18:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht das "Oktoberfest" der Neuen Volkspartei Leonding (Atrium, Rathausgasse 3, 4060 Leonding)



18:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec bei "Gemeinsam Gesund und Sicher" mit Abg.z.NR Karl Mahrer, BA (Riverside, Breitenfurterstraße 372, 1230 Wien)



19:00 Auftakt mit Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck anlässlich der "Wirtschaftswanderung" (Rasmushof, 6370 Kitzbühel)



Bezirks-Besuchstag von Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Innsbruck/Land)

SAMSTAG, 28. September 2019

10:00 Klubobmann-Stellvertreterin Abg.z.NR Elisabeth Köstinger nimmt am Festumzug und an der Eröffnung des "St. Veiter Wiesenmarkts" teil (Rennbahngelände, 9300 Stankt Veit an der Glan)



11:30 Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck besucht den Tag der offenen Tür "Planlicht – Herbst- und Familienfest" (Planlicht, Au 25, 6134 Vomp)



13:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Seniorenwandertag" teil (4784 Schardenberg)



16:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht das "Herbstfest ÖAAB Salzburg" (Brennhofgewölbe, Markt 24, 5450 Werfen)



19:00 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt am "Dinner und Kabarett" der Neuen Volkspartei Gerasdorf teil (Dorfgasthaus, Linke Dorfstraße 39, 2201 Seyring)

SONNTAG, 29. September 2019

10:30 Stimmabgabe mit Tirol-Spitzenkandidatin Dr. Margarete Schramböck (Gemeindeamt, Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol)

