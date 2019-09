GÖD-NÖ/FCG: Wahlkampfauftakt für Personalvertretungswahlen 2019

GÖD-Landesvorsitzender Alfred Schöls: „Gemeinsam sind wir stärker“

St. Pölten (OTS) - Die GÖD-NÖ/FCG lud heute, Freitag, 20. September 2019, ins Cityhotel St. Pölten zum Wahlkampfauftakt für die 13. Personalvertretungswahlen, welche am 27. und 28. November 2019 stattfinden. Mit dabei waren neben den SpitzenkandidatInnen auch zahlreiche Unterstützer sowie viele Ehrengäste.

Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner, GÖD-Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Hans Freiler sowie Landesgeschäftsführerin des NÖAAB Sandra Kern betonten in ihren Grußworten die unverzichtbare Bedeutung eines funktionierenden Öffentlichen Dienstes für gesellschaftliches Zusammenleben und sichern der FCG ihre vollste Unterstützung zu. „Öffentlich Bedienstete tragen Verantwortung dafür, dass dieser Staat und diese Republik funktionieren!“, so Landeshauptfrau Mikl-Leitner.

Der Gastgeber und Vorsitzende der GÖD-NÖ Reg.Rat Alfred Schöls, zeigte sich gewiss, dass der langjährige Einsatz der GÖD-FCG auch bei dieser Wahl honoriert wird: „Personalvertreterinnen und Personalvertreter machen ihre Tätigkeit freiwillig sowie unentgeltlich. Wir erwarten uns die gleiche Anerkennung, wie für andere Freiwillige! Gemeinsam sind wir stärker“.

Auch die SpitzenkandidatInnen der 15 Berufsgruppen bekräftigen ihr Ziel weiterhin auf eine geradlinige und ehrliche Personalvertretungsarbeit zu setzen, um die Arbeitsbedingungen aller öffentlich Bediensteten kontinuierlich zu verbessern.

GÖD-Vorsitzender Dr. Norbert Schnedl, der auch FCG-Fraktionschef und ÖGB-Vizepräsident ist, verwies in seiner Rede darauf, dass die GÖD-FCG stets „ein verlässlicher Partner für die Kolleginnen und Kollegen ist!“: „Ständig neue Anforderungen an unsere Kolleginnen und Kollegen bei einer mittlerweile in nahezu allen Bereichen prekären Personalsituation sorgen für schwierige Arbeitsbedingungen. Auch angesichts der bevorstehenden Pensionierungswelle brauchen wir dringend eine Aufnahmeoffensive in allen Bereichen“, richtet Schnedl die Forderung an die künftige Bundesregierung die erforderlichen Personal- sowie Sachressourcen zur Verfügung zu stellen.

„Unsere FCG-Personalvertreterinnen und Personalvertreter haben in der vergangenen Periode hervorragende Arbeit geleistet und sind bei den Kolleginnen und Kollegen hochgeschätzt. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir bei den Personalvertretungswahlen wieder einen großen Erfolg erzielen werden. Wir bleiben unserer Linie treu und halten Wort“, ist Schnedl optimistisch für die Personalvertretungswahlen und bedankte sich bei den PersonalvertreterInnen für den großen Einsatz im Dienste der Kollegenschaft.

