„Sport am Sonntag“ mit Live-Gast Sanel Kuljic

Am 22. September ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 22. September 2019 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Sanel Kuljic live im Studio

Der Exfußballer über manipulierte Spiele und seine Erfahrungen mit der Wettmafia.

Marco Schwarz im Gespräch

Er war bis zu seiner Verletzung der Shootingstar der vergangenen Saison und gilt als möglicher Nachfolger von Marcel Hirscher.

Erling Haaland im Porträt

Er trifft und trifft und trifft. Der 19-jährige Norweger jubelt nicht nur in der Bundesliga, sondern auch bei seinem ersten Auftritt in der Champions League.

