Huami enthüllt Amazfit X - ein neues Konzeptprodukt

Berlin (ots/PRNewswire) - Huami (NYSE: HMI), ein in den USA börsennotiertes Technologieunternehmen, konnte sich auf der diesjährigen IFA in Berlin über einen enorm erfolgreichen Produkt-Launch freuen. Nach dem internationalen Debut auf der diesjährigen MWC stellte das Unternehmen das Konzeptprodukt Amazfit X in Berlin vor.

Auf Produkt-Launch-Event "Intelligent Movement" präsentiert Amazfit neue Gebogene-Bildschirm-Technologie für sein Konzeptprodukt Amazfit X.

Highlights:

1. Amazfit stellt neues Konzeptprodukt mit gebogenem HD-Bildschirm vor.

2. Bildschirm bietet Auflösung von 326 ppi und 100 % NTSC-Farbsättigung.

3. Amazfit X soll 2020 auf den Markt kommen.

Amazfit X: Flexibler 92° gebogener Bildschirm | HD-Auflösung 326 ppi | Helligkeit 430 cd/m² | 100 % hohe NTSC-Farbsättigung | AMOLED-Display 2,07 Zoll | Gebogene Lithium-Batterie 7 Tage[1]|Vollmetallgehäuse