Leichtfried: SPÖ-Parlamentsklub tief betroffen über Ableben von Marko Feingold

SPÖ-Vizeklubchef erinnert an berührende Gedenkveranstaltung 2016 im Parlament

Wien (OTS/SK) - Tief betroffen zeigt sich SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried über das Ableben von Marko Feingold, der 106-jährig gestorben ist. „Marko Feingold war immer eine mahnende Stimme, die gegen rechtsextreme, rassistische und antisemitische Tendenzen laut wurde. Ein Aufklärer über das, was wirklich war“, so Leichtfried, der im Namen des SPÖ-Parlamentsklubs Feingolds Familie und Angehörigen sein Beileid aussprach. ****

Leichtfried erinnerte an die Gedenkveranstaltung 2016 im Parlament, bei der Feingold die Festrede hielt und an diesem Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus mit den vor allem jungen Gästen seine Erinnerungen sehr berührend teilte. „Feingold meinte einmal, ihm sei die schlechteste Demokratie lieber als die beste Diktatur“, so Leichtfried und abschließend: „Seine Stimme wird fehlen, sein Andenken ist unser Auftrag für die Zukunft“. (Schluss) mb/rm/mp

