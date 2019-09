Grüne: Tiefe Trauer um Marko Feingold

Wien (OTS) - Mit großer Trauer haben wir heute vom Ableben Marko Feingolds gehört. Wir sind dankbar für die vielen Jahre, in denen er der österreichischen Gesellschaft einen Spiegel vorhalten konnte und mit seinem Engagement für gesellschaftliche Bewusstseinsarbeit beeindruckt hat.

Uns allen, die mit ihm sprechen konnten oder die ihn im öffentlichen Leben oder auf der Bühne des Burgtheaters im Stück „Die letzten Zeugen“ gesehen haben, wird er als Kämpfer für Menschlichkeit und Wahrhaftigkeit in Erinnerung bleiben.

Marko Feingold zählt zu den Menschen, die diese Republik insbesondere in den letzten Jahren mit ruhiger Stimme geprägt haben. Dafür bleibt uns nur größter Respekt. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden und Freundinnen. Wir wollen in diesen Stunden an sie denken.



