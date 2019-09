NEOS: Tiefe Trauer um Marko Feingold

Beate Meinl-Reisinger: „Marko Feingold hat sich sein ganzes Leben aktiv und engagiert für Bildung und Aufklärung eingesetzt. Ich verneige mich vor seiner Tatkraft.“

Wien (OTS) - Mit tiefer Betroffenheit reagiert NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger auf den Tod von Marko Feingold, der vier Konzentrationslager überlebt hat. „Marko Feingold hat sich sein gesamtes Leben aktiv und engagiert für jüdische Überlebende des Holocausts, in der Israelitischen Kultusgemeinde, in Schulen und Gemeinden für Bildung und Aufklärung eingesetzt. Er hat über politische Grenzen hinweg das Gespräch gesucht. Heute ist es wichtiger denn je, sich das ins Gedächtnis zu rufen. Ich verneige mich in tiefem Respekt vor seinem Wirken und seiner Tatkraft und spreche seiner Familie, seinen Angehörigen, Freundinnen und Freunden mein tiefstes Beileid aus. Er wird uns und den nächsten Generationen fehlen.“

