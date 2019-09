Blümel: Mehr Türkis für die Leopoldstadt und die Brigittenau

Barbara Hochetlinger ist Spitzenkandidatin für den Regionalwahlkreis Innen-Ost – die Leopoldstadt und Brigittenau

Wien (OTS) - „Wir wollen mehr Türkis für die Leopoldstadt und die Brigittenau. Mit Barbara Hochetlinger haben wir für den Wahlkreis Innen-Ost eine sehr aufmerksame und engagierte Spitzenkandidatin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, für die Anliegen der Menschen in ihren Bezirken da zu sein“, so Landesparteiobmann Gernot Blümel im Rahmen eines Wahlkreisevents gestern Abend in der Goldschmiede Nikl. Gerade in der Leopoldstadt, aber auch in der Brigittenau gebe es etwa mit dem Karmelitermarkt, Vorgartenmarkt aber auch dem Hannovermarkt ein lebendiges und innovatives urbanes Leben, das Lebensqualität und Identifikation biete. Darüber hinaus existieren jedoch auch Bereiche wie etwa der Handelskai – ein „ungenutztes, ungeplantes und ungewolltes Areal“ – das für beide Bezirke noch jede Menge Potential bergen könnte. „Wir als neue Volkspartei Wien wollen hier mehr Leben, mehr Schönheit, mehr Visionen, mehr Planung reinbringen und damit die Lebensqualität in beiden Bezirken erheblich verbessern“, so Blümel.

Barbara Hochetlinger ist vor allem als Lehrerin und Mutter nah dran an den Menschen im Bezirk. „Im täglichen Kontakt mit den Mitbürgern bekommt man ein sehr gutes Gefühl, was die Menschen bewegt, wo der Schuh drückt und Reformen notwendig sind. Diese Bedürfnisse in die Bundespolitik zu tragen und politisch dafür aktiv zu sein, ist eine wunderschöne Herausforderung“, so Hochetlinger. Sie hoffe, dass die neue Volkspartei aus der Wahl möglichst gestärkt hervorgehe, damit der erfolgreiche Weg von Sebastian Kurz mit vielen der 100 Projekte für Österreich weiter umgesetzt werden kann. So wie etwa die Umsetzung der Deutschförderklassen, die vor allem auch den beiden Bezirken Brigittenau und Leopoldstadt zu Gute komme. „Deutsch ist der Schlüssel zur Integration sowie für ein gutes Zusammenleben in den Bezirken“, so Hochetlinger.

Sie lebe nun schon über zehn Jahre in der Leopoldstadt und empfinde den Bezirk als „lebenswertesten Bezirk Wiens“. Der zweite Bezirk sei einerseits innovatives Trendviertel etwa um den Karmelitermarkt, andererseits ein historisch gewachsener Bezirk mit Geschichte und vielen verschiedenen, interessante Menschen. Er verbindet Arbeiten in den Bürovierteln „Viertel Zwei“ und dem neuen Areal „Austria Campus“ mit dem Bereich Freizeit und Natur – etwa dem Augarten oder der „Grüne Prater“. „Wir müssen alles tun, dass uns diese Lebensqualität erhalten bleibt! Viele Leopoldstädter und Brigittenauer Bürgerinnen und Bürger müssen in andere Bezirke ausweichen, um etwa zu Fachärzten oder AHS-Plätzen zu kommen. Hier sind vor allem die in der Stadt politisch Verantwortlichen gefragt, um die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger im Bereich Gesundheit und Bildung sicherzustellen“, so die Spitzenkandidatin.

