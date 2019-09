Grüne Wien/Ellensohn, Kunrath: Trauer und Bestürzung über das Ableben von Marko Feingold

Wien (OTS) - „Mit tiefer Trauer und großer Bestürzung haben wir die Nachricht vom Ableben des ehemaligen Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde, Marko Feingold, erfahren. Er war ein Wissensvermittler und Überlebender des Holocaust, der uns immer in Erinnerung bleiben wird. Wir sprechen allen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus und werden weiter in seinem Sinne mit aller Kraft gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus auftreten“, so der Klubobmann der Grünen Wien, David Ellensohn, und Niki Kunrath, Grüner Sprecher für Erinnerungskultur.





Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at