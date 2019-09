Hebein: Große Trauer über Ableben von Marko Feingold

„Er hat uns daran erinnert, dass sich der Nationalsozialismus nie wiederholen darf“

Wien (OTS) - Mit großer Betroffenheit und Trauer reagierte die Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein heute auf die Nachricht vom Ableben von Marko Feingold: „Marko Feingold hat mit seinem Leben und seinem Handeln dazu beigetragen, dass die unerträglichen Verbrechen des Nationalsozialismus nie vergessen werden. Mit seinem Tod verstummt eine Stimme, die uns immer daran erinnert hat, dass sich diese Zeit nie wiederholen darf. Es ist unser Auftrag, sein Vermächtnis weiterzutragen.“ Hebein zeigt sich beeindruckt über Feingolds Engagement vor allem mit jungen Menschen – bis zum Schluss. Auch mit über hundert Jahren hatte Marko Feingold die Israelitische Kultusgemeinde Salzburg geleitet und am Stück „Die letzten Zeugen“ am Wiener Burgtheater mitgewirkt. Er war der älteste Holocaust-Überlebende in Österreich. „Mein tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden“, so Hebein.

