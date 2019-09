Joint Venture von Arbireo Capital und Value One betreibt drei neue Radisson RED-Franchises in Portugal und Wien

Hotels in Lissabon, Porto und Wien werden vom Joint Venture gemeinsam entwickelt und betrieben.

Frankfurt am Main/Wien (OTS) - Hotels in Lissabon und Porto mit insgesamt 568 Zimmern und in Wien mit 214 Zimmern werden vom Joint Venture gemeinsam entwickelt und betrieben. Weitere Projekte europaweit in der Pipeline.

Die Arbireo Capital AG, ein unabhängiges, auf die Immobilienbranche spezialisiertes Investmentunternehmen, und der österreichische Developer und Operator Value One haben über ihr gemeinsames Joint Venture Value One Hotel Operations einen Franchise-Vertrag mit der Marke Radisson RED abgeschlossen. Im Rahmen der Partnerschaft entwickelt das Joint Venture zwei Hotels mit insgesamt 568 Zimmern in Lissabon und Porto. Darüber hinaus ist das Joint Venture auch für den Betrieb beider Objekte sowie des im Bau befindlichen Wiener Hotels mit 214 Zimmern verantwortlich. Für die Marke Radisson RED ist es der erste Schritt auf den portugiesischen Markt sowie das zweite Hotel in Wien.

Christoph Flügel, Vorstand von Arbireo Capital, erläutert: „Der Franchise-Vertrag bietet enormes Win-Win-Potenzial – unsere Anleger schätzen die Markenstärke und Kundenbindung von Radisson RED. Wir freuen uns auf die Entwicklung, das Management und den Betrieb der neuen Assets, mit denen wir im Rahmen unserer langfristigen Partnerschaft auf diesen Stärken aufbauen wollen.“



„Radisson RED steht für höchste Qualität im Hospitality-Segment und wir sind hocherfreut, dass wir einen so renommierten Partner wie die Radisson Hotel Group gewinnen konnten“, erläutert Karl Bier, ebenfalls Geschäftsführer von Value One Hotel Operations. „Portugals Bedeutung als Reiseziel wächst stetig und wir freuen uns über den Ausbau unserer Aktivitäten mit diesen beiden fantastischen neuen Hotels in diesem attraktiven Markt. Das neue Hotel in Wien ist ebenfalls eine spannende Ergänzung.“, so Bier weiter.



Elie Younes, Executive Vice President und Chief Development Officer der Radisson Hotel Group, sagt: „Wir freuen uns, unsere markant designgeprägte Marke Radisson RED in drei wichtigen europäischen Städten auszubauen – Lissabon, Porto und Wien. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das unser Partner Value One Hotel Operations unserer Marke und unseren Mitarbeitern entgegenbringt. Ein großer Erfolg liegt vor dieser Reise.“



Neben den drei Hotels, die man gemeinsam mit Radisson realisieren und betreiben wird, verfügt das Joint Venture noch über weitere Projekte in der europäischen Pipeline.



Über die Arbireo Capital AG

Arbireo Capital ist ein unabhängiger Investment-Manager auf dem europäischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen identifiziert, strukturiert und finanziert Investments für internationale und nationale professionelle, institutionelle und semi-professionelle Investoren. Darüber hinaus begleitet Arbireo Capital Investoren und Unternehmen bei ausgewählten M&A- und Kapitalmarkttransaktionen. Arbireo Capital kann auf ein exzellentes Netzwerk verweisen, kombiniert mit ausgeprägter Kapitalmarkt- und Immobilienkompetenz sowie erstklassiger Reputation.



Arbireo Capital bietet Investoren ganzheitliche Dienstleistungen im Asset-Management, sowohl im Bereich der Bestandsverwaltung als auch der Wertoptimierung. Beim Transaktionsmanagement deckt Arbireo Capital von der Identifikation geeigneter Objekte über die Due Diligence und den Ankauf bis hin zur Objektvermarktung die komplette Wertschöpfungskette ab. Über Tochtergesellschaften in den Asset-Klassen Retail, Hospitality und Residential erfolgt ein stärkerer Marktbezug mit Spezialistenteams im Transaktionsprozess. Das Netzwerk ist an sieben Standorten bundesweit mit einem Team von mehr als 60 Spezialisten präsent.



Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments arbeiten mehr als 130 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Heute leben und arbeiten mehr als 25.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von Milestone in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen.



ÜBER RADISSON RED

Radisson RED ist eine gehobene Lifestyle Select-Service Marke, die die konventionelle Hotellerie mit einer spielerischen Note bereichert. Die interaktiv geprägten Radisson RED-Hotels erwecken die Gastfreundschaft mit echten Persönlichkeiten und Service-Profis, das macht RED im Kern aus. Radisson RED Hotels befinden sich in pulsierenden, urbanen Destinationen, in denen Reisende die einzigartige Gelegenheit haben, ihren Aufenthalt ihrem Stil anzupassen.



Radisson RED ist Teil der Radisson Hotel Group mit den Marken Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Park Plaza, Park Inn by Radisson und Country Inn & Suites by Radisson.



Für Reservierungen und mehr Informationen besuchen Sie www.radissonhotels.com

ÜBER RADISSON HOTEL GROUP

Die Radisson Hotel Group ist eine der weltweit größten Hotelgruppen mit sieben unverwechselbaren Hotelmarken und mehr als 1.400 Hotels, die weltweit betrieben und entwickelt werden. Das Portfolio der Radisson Hotel Group beinhaltet Radisson Collection Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson und Country Inn & Suites by Radisson. Mit Radisson Rewards einem globalen Treueprogramm, bieten wir einzigartige und personalisierte Erlebnisse für unvergessliche Momente, die für unsere Gäste wichtig sind. Radisson Rewards bietet außergewöhnliche Treuevorteile für unsere Gäste, Tagungsplaner, Reisebüros und Geschäftspartner. Bei Radisson Meetings ist jedes Meeting oder jede Veranstaltung eine neue Geschichte, die gemeinsam mit dem Kunden zusammen erzählt wird. Personal, Professional and Memorable bilden dabei die Basis für ein erfolgreiches und einzigartiges Tagungserlebnis, das unsere Veranstaltungsexperten schaffen. Mehr als 95.000 globale Teammitglieder arbeiten für die Radisson Hotel Group und in den Hotels.



Für mehr Informationen besuchen Sie www.radissonhotelgroup.com/media

