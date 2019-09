SPÖ-Termine von 23. September bis 29. September 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 23. September 2019:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am „Multi-stakeholder hearing in preparation for the United Nations General Assembly high-level meeting on Universal Health Care” in New York teil (New York).

9.30 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide eröffnet in der Trinkhalle die BBOS-Tagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer Museumsfachleute. Unter dem Titel „Authentisch oder oberflächlich?“ werden im Rahmen der diesjährigen Tagung verschiedene Aspekte der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Museen und der Tourismusbranche diskutiert (Trinkhalle, Auböckplatz 5, 4820 Bad Ischl).

15.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures besucht das Willkommensfest der Wohnhausanlage Erlaaer Flur und hält eine Rede (Helene-Thimig-Weg 4, 1230 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Lutz Raphael (Historiker und Professor an der Universität Trier) zum Thema „Jenseits von Kohle und Stahl. Eine Gesellschaftsgeschichte Westeuropas“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yxvucfev (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

20.15 Uhr SPÖ-Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner nimmt im Rahmen der PULS 4-Sendung „Wahlkampf live: Die Duelle“ an einer TV-Konfrontation mit dem Spitzenkandidaten der FPÖ Norbert Hofer und einer TV-Konfrontation mit dem Spitzenkandidaten der ÖVP Sebastian Kurz teil (PULS 4).

DIENSTAG, 24. September 2019:

8.00 Uhr SPÖ-Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner beantwortet Fragen der Hörerinnen und Hörer des Radiosenders Ö3.

10.00 Uhr Stv. SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried nimmt in einer Pressekonferenz zum Thema „Plenarvorschau“ sowie zu aktuellen politischen Fragen Stellung (SPÖ-Parlamentsklub, Pavillon Ring, 1. Stock, Klubvorstandszimmer, Heldenplatz 10, 1010 Wien).

20.15 Uhr SPÖ-Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner nimmt an der oe24.TV-Elefantenrunde - die "Entscheidung der Spitzenkandidaten" – teil (oe24.TV).

MITTWOCH, 25. September 2019:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen. Im Rahmen der Aktuellen Europastunde spricht SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder im österreichischen Nationalrat (Großer Redoutensaal, Hofburg).

15.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am SDG-Flashmob teil (Stephansplatz, 1010 Wien).

17.00 Uhr Live-Konzert von Alf & DJ Mike – Der SPÖ-Wahlkampfsong „Gleich und verschieden“ von Alf & DJ Mike hat es auf Platz 1 der Austrian Schlager Charts geschafft! (Platz der Menschenrechte, Museumsquartier, Mariahilfer Straße, 1070 Wien).

22.55 Uhr Stv. SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried nimmt anlässlich der Nationalratswahlen am 29. September an der PULS 4-Diskussion „Pro und Contra Spezial“ teil (PULS4).

DONNERSTAG, 26. September 2019:

17.00 Uhr Im Rahmen der 26. Österreichischen Medientage nimmt SPÖ-Mediensprecher Thomas Drozda an der Diskussion „Medienpolitik:

Die große Grand-Hall-Debatte“ teil (Erste Campus, Am Belvedere 1, Bauteil D, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Borders. Grenzen und Identitäten“, kuratiert von Hanno Loewy, spricht Vladimir Vertlib, österreichischer Schriftsteller russisch-jüdischer Herkunft, zum Thema „Zwischenstation Österreich – Ein halbes Jahr auf der Grenze“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/y689zc79 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

20.15 Uhr SPÖ-Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner nimmt unter der Leitung von Claudia Reiterer und Armin Wolf an der ORF-Elefantenrunde - Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten – teil (ORF 2).

FREITAG, 27. September 2019:

11.55 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Earth Strike teil (U2-Praterstern, Wien).

17.00 Uhr SPÖ-Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner spricht im Rahmen des SPÖ-Wahlkampffinales bei der Schlusskundgebung. Bitte um Medienakkreditierung unter

http://events.spw.at/akkreditierung (Einlass: 16.30 Uhr, Festzelt

Löwelstraße, 1010 Wien).

SONNTAG, 29. September 2019:

14.00 Uhr Die SPÖ lädt anlässlich der Nationalratswahl zum Wahlsonntag in die SPÖ-Bundesgeschäftsstelle ein. Für die VertreterInnen der Medien steht ab 14 Uhr die SPÖ-Wahlkampfzentrale als Medienzentrum zur Verfügung (Einlass nur mit Presseausweis!). Wir bitten die MedienvertreterInnen um Anmeldung unter

http://events.spw.at/akkreditierung-wt (Löwelstraße 18, 1010 Wien).

