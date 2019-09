FPÖ-Belakowitsch: „Seit gestern amtlich – ÖVP kippt nach links“

„Antrag für Lehre mit negativem Asylbescheid wohl Morgengabe an Grüne“

Wien (OTS) - „Seit gestern ist es nun amtlich, die ÖVP kippt nach links. Denn anders ist es nicht zu verstehen, wenn sie einen ‚pragmatischen‘ Antrag einbringt, der Menschen mit negativen Asylbescheid, durch einen Trick der weitere Aufenthalt in Österreich ermöglicht werden soll. Dieses Vorhaben, unsere Gesetze bewusst zu umgehen, soll wohl eine ‚Morgengabe an die zukünftige grüne Braut‘ darstellen“, so die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at