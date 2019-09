CTEK unterzeichnet Vertrag mit Vattenfall

Norrkoping, Schweden (ots/PRNewswire) - CTEK, die weltweit führende Marke für Batteriepflege- und Energiemanagementlösungen, hat heute einen Vertrag mit Vattenfall, einem der größten europäischen Hersteller und Einzelhändler von Strom und Wärme, über die europaweite Lieferung von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge (EV) und damit verbundenen Dienstleistungen unterzeichnet.

Marktführer im Bereich Batteriemanagement bietet EV-Ladelösungen für Kunden des Energiekonzerns in ganz Europa an

CTEK wird Vattenfall bei der weiteren Einführung seines erfolgreichen InCharge-Produkts unterstützen. Dieses bahnbrechende Produktportfolio bietet Elektrofahrzeug-Ladestationen mit einem End-to-End-Service für Hausbesitzer, Unternehmen und Kommunen in ganz Europa.*.

Die Vereinbarung mit CTEK umfasst die Lieferung von EV-Ladegeräten und der dazugehörigen Software sowie weitere Supportleistungen im Rahmen eines Service Level Agreement (SLA), um Vattenfall dabei zu unterstützen, den Kundennutzen zu maximieren und die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Die CTEK-Lösung ist auf ihr marktführendes EV-Ladegerät Chargestorm Connected ausgerichtet, das für seine Sicherheit, sein Design und seine integrierte Technologie bekannt ist. Für maximale Flexibilität und individuelle Kundenbedürfnisse können EV-Ladegeräteinstallationen durch innovative Lösungen wie die NanoGrid(TM)-Lastverteilung und die Cloudlösung InCharge unterstützt werden, um sicherzustellen, dass Vattenfall-Kunden die volle Kontrolle über ihre EV-Ladung haben. Für größere Unternehmens- und Gewerbeanlagen gibt es Cloud-basierte Lösungen zur Unterstützung des Betriebs, der Überwachung und der Verwaltung von Benutzern und öffentlichen Ladestationen.

Jon Lind, CEO von CTEK: "Wir freuen uns sehr, mit Vattenfall an diesem spannenden Projekt zu arbeiten. Wir haben bereits eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit Vattenfall und mit ihnen zusammen erfolgreich Produkte und Lösungen in den skandinavischen Märkten geliefert. Die Vergabe dieses Auftrags ist ein echter Beweis für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte und unseres kompletten End-to-End-Systems."

Diese Ankündigung fällt mit dem Tag zusammen, an dem CTEK außerdem die Eröffnung eines eigenen Electrical Vehicle (EV) Center of Excellence in Norrköping feiert. Nur 160 km von Stockholm entfernt, beherbergt diese aufregende neue Einrichtung Forschungs- und Entwicklungslabors, Prüfeinrichtungen und ein Bildungszentrum sowie Qualitäts-, Vertriebs- und Marketingteams und Kundendienstteams.

Jon Lind, CEO von CTEK: "Wir sind sehr stolz darauf, dass alle unsere Produkte direkt hier in Schweden entworfen, entwickelt und getestet wurden und dass daher alle unsere Teams unter einem Dach und in hochmodernen Anlagen eine entscheidende Rolle in unserem Innovationsprozess spielen. Durch Investitionen in Technologie und zukünftige Fähigkeiten können wir unser Angebot durch neue Produkte, Prozesse und Dienstleistungen weiterentwickeln und weiterhin die weltweit führende Marke für Batterie- und Power-Management-Lösungen bleiben."

INFORMATIONEN ZU CTEK

CTEK SWEDEN AB ist eine weltweit führende Marke im Bereich Batteriepflege und Energiemanagement. Das beispiellose Wissen von CTEK und die kontinuierlichen Investitionen in Innovationen bedeuten, dass CTEK die Grenzen von Forschung und Entwicklung überschreitet, um neue und einzigartige Batterieladetechnologien auf den Markt zu bringen.

CTEK bietet dem Markt hochwertige, zuverlässige Ladegeräte und Zubehörteile, die effektiv, benutzerfreundlich und vor allem sicher sind (für den Benutzer, die Fahrzeugelektronik, die Batterie und das Ladegerät).

Das Angebot an E-Mobilitätsprodukten und -lösungen von CTEK reicht von individuellen EV-Ladegeräten für das Laden zu Hause bis hin zu größeren Firmen- und Gewerbeanlagen mit vielen Ladestationen, die einen Lastenausgleich sowie Überwachungs- und Zahlungslösungen erfordern.

Mit Produkten und Lösungen für 6, 12 und 24 V Bleisäure- und Lithiumbatterien (12V LiFePO4) sowie Batterien für Elektrofahrzeuge werden CTEK-Produkte entwickelt und getestet, um in einer Reihe von verschiedenen Situationen maximale Leistung zu liefern.

CTEK verkauft jedes Jahr über eine Million Ladegeräte auf der ganzen Welt und führt regelmäßig Wettbewerbstests für unabhängige Ladegeräte durch.

CTEK liefert Ladegeräte an die weltweit bekanntesten Hersteller wie Audi, Bentley, BMW, Corvette, Ferrari, Jaguar, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche und Rolls-Royce.

INFORMATIONEN ZU VATTENFALL

Vattenfall ist ein führendes europäisches Energieunternehmen, das seit mehr als 100 Jahren Industriebetriebe und Menschen mit Energie versorgt. Dabei haben wir stetig die Art und Weise wie unsere Kunden leben, modernisiert - durch Innovationen und die Zusammenarbeit mit Partnern. Nun ist es unser Ziel, ein Leben frei von fossilen Brennstoffen innerhalb einer Generation zu ermöglichen. Deshalb treiben wir den Übergang zu einem nachhaltigeren Energiesystem voran, indem wir das Wachstum der erneuerbaren Energien und klimaschonende Energielösungen für unsere Kunden fördern. Wir beschäftigen rund 20.000 Mitarbeiter und sind hauptsächlich in Schweden, Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Großbritannien und Finnland tätig. Vattenfall ist im Besitz des schwedischen Staates. Weitere Informationen: https://group.vattenfall.com

Weitere Informationen über CTEK finden Sie unter www.ctekemobility.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/997722/CTEK.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/997725/CTEK.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997726/CTEK_Logo.jpg

Presseanfragen

Katharine Parker

PR & External Communication Manager

Tel.: +44(0)7974-141266 E-Mail: katharine.parker @ ctek.com