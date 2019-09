Köstinger: „Ökostrom-Paket ist ein Meilenstein für den Erneuerbaren-Ausbau“

540 Millionen Euro für den Ausbau von Windkraft, Photovoltaik, Biomasse und Biogas

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Dass wir noch vor der Wahl ein umfangreiches Ökostrom-Paket im Nationalrat beschließen werden, ist ein Meilenstein für den Erneuerbaren-Ausbau in Österreich“, sagt die ehemalige Umwelt- und Energieministerin KO-Stv. Elisabeth Köstinger. „Die Volkspartei hat hart daran gearbeitet, dass dieser Teil vorgezogen wird, damit wir auf dem Weg zum ‚Erneuerbaren Ausbau Gesetz‘ (EAG) keine wertvolle Zeit verlieren. Der Ausbau von Ökostrom in Österreich kann nicht warten, mit dem Beschluss in der nächsten Woche können Warteschlangen abgebaut und dringend notwendige Investitionen getätigt werden.“

Insgesamt wird das Paket ein Volumen von 540 Millionen Euro beinhalten, so Köstinger. „Bei der Photovoltaik stellen wir Investitionsförderungen sicher, bei der Windkraft bauen wir Warteschlangen bei genehmigten Projekten ab, bei der Biomasse haben wir uns auf Nachfolgetarife für auslaufende Anlagen geeinigt. Auch bei der Kleinwasserkraft, der Mittleren Wasserkraft und den Biogas-Anlagen haben wir uns mit den anderen Parteien auf tragfähige Lösungen geeinigt.“

„Dieses Paket bringt uns unserem Ziel, bis 2030 unseren Strom zu 100 Prozent aus Erneuerbaren zu erzeugen, einen wichtigen Schritt näher“, so Köstinger. „Nächster Schritt wird – wenn eine neue Regierung im Amt ist – die Umsetzung des „Erneuerbaren Ausbau Gesetz“ (EAG) sein, um den Ausbau weiter voranzutreiben.

Besonderen Dank sprach Köstinger dem Verhandlungsführer und Energiesprecher der ÖVP, Josef Lettenbichler, aus. „Er hat seit Monaten unermüdlich verhandelt und nie lockergelassen, damit diese Einigung auch zustande kommen kann.“

