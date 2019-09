Musik für Klein und Groß im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich aktive Bezirkshistoriker-Team aus dem Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) lädt Jung und Alt zu vergnüglichen Musik-Programmen ein: Am Samstag, 21. September, fängt um 10.00 Uhr im Saal des Museums für Kinder von 2 bis 6 Jahren im Rahmen der klingenden Serie „Klassik Cool!“ eine Matinee mit dem Titel „Vivaldi: Die vier Jahreszeiten“ an. Karten: 9 Euro für Kinder sowie 11 Euro für Erwachsene. Organisation und Info: Verein „grossundklein“, Telefon 0660/581 33 96, E-Mail office@grossundklein.info. „Ein Rendezvous mit Hans Lang und seinen schönsten Melodien“ erlebt das erwachsene Publikum am Samstag, 21. September, im Festsaal im Museum in der Prager Straße 33. Beginn ist um 17.00 Uhr. An der Hommage an den „Meister des Wienerliedes“ wirken Katharina Hohenberger, Florian Pejrimovsky plus Manfred Hohenberger mit. Besucherinnen und Besucher des Nachmittags mit dem Motto „Wann der Steffl wieder wird so wie er war“ bezahlen jeweils 12 Euro („Eintrittsspende“). Koordination und Auskunft: Kultur-Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“, Telefon 271 96 24, E-Mail office@beethoven-gedenkstaette.at.

Beantwortung von Anfragen zu beiden Kultur-Terminen und manch anderen Veranstaltungen im Bezirksmuseum Floridsdorf: Telefon 0664/55 66 973 (Ehrenamtlich aktiver Museumsleiter: Ferdinand Lesmeister). Außerdem ist das freiwillige Historiker-Team per E-Mail erreichbar: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Kultur-Verein „grossundklein“: http://grossundklein.info/Veranstaltung/

Kulturelle Angebote im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse