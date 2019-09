Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 21. - 29. September 2019

Wien (OTS) - Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und von Doris Schmidauer an der Eröffnung der 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York von Samstag, 21. bis Dienstag, 24. September 2019

Samstag, 21. September

10.00 Uhr (OZ): Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und von Doris Schmidauer an der Eröffnung des Youth Climate Summit „Youth People at the Frontlines“ (UN-Building/New York)

16.30 Uhr (OZ): Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und von Doris Schmidauer am Intergenerational Dialog beim Youth Climate Summit „Young Leaders Engage with World Leaders“/(UN-Building/New York)

Sonntag, 22. September

09.45 Uhr (OZ): Treffen mit dem Präsidenten des World Jewish Congress, Ronald S. Lauder (Neue Galerie/New York)

11.30 Uhr (OZ): Besichtigung der Rooftop Farm „Brooklyn Grange, Long Island City“ (Long Island City/New York)

17:30 Uhr (OZ): Gespräch mit der Hohen Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen Michelle Bachelet (UN-Building/New York)

18.30 Uhr (OZ): Gespräch mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres (UN-Building/New York)

Montag, 23. September

10.00 Uhr (OZ): Teilnahme am Climate Action Summit (UN-Hauptquartier/New York)

15.00 Uhr (OZ): Gespräch mit der Premierministerin der Republik Island, Katrín Jakobsdóttir (UN-Building/New York)

16.00 Uhr (OZ): Pressegespräch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Bundesminister Alexander Schallenberg, Bundesministerin Maria Patek und UN-Jugenddelegierten Anika Dafert mit österreichischen Journalisten (Österreichische Vertretung/New York)

18.30 Uhr (OZ): Teilnahme am Leaders for Nature and People Event/Rede (UN-Building/New York)

Dienstag, 24. September

08.30 Uhr (OZ): Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und von Doris Schmidauer an der „Welcoming Reception“, gegeben von UN-Generalsekretär António Guterres (UN-Hauptquartier/New York)

09.00 Uhr (OZ): Eröffnung der 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN-Hauptquartier/New York)

11:30 Uhr (OZ): Gespräch mit der Präsidentin von Äthiopien Sahle-Work Zewde (UN-Building/New York)

12:30 Uhr (OZ): Gespräch mit dem Präsidenten der Republik Costa Rica Carlos Andrés Alvarado Quesada (UN-Building/New York)

13.15 Uhr (OZ): Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittagessen, gegeben von UN-Generalsekretär António Guterres zu Ehren der Staats- und Regierungschefs (UN-Hauptquartier/New York)

Samstag, 28. September

13.00 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Festakt „Tag der Leutnante 2019“ anlässlich der Ausmusterung mit anschließender Vorstellung der neuen Offiziere / Rede (Militärakademie/2700 Wiener Neustadt)

Sonntag, 29. September

11.30 Uhr: Stimmabgabe von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und von Doris Schmidauer für die Nationalratswahl/Fotopoint (Schule der Stadt Wien 3., Reisnerstraße 43)

