Lotto: 29 Sechser bei 16 Fünffachjackpot-Ziehungen

Quicktipp oder selber ankreuzen? Hier gibt’s die Antwort

Wien (OTS) - Zum Greifen nah scheint wieder einmal die Erfüllung der kühnsten Träume: Lediglich sechs Kreuzerl entfernt. Mit den 7 Millionen Euro aus dem Lotto Fünffachjackpot wüssten wohl viele viel anzufangen.

Zuvor gilt es aber noch die oftmals gestellte Frage zu beantworten:

Normalschein oder Quicktipp? Womit stehen die Chancen besser, den Fünffachjackpot zu knacken und an die 7 Millionen Euro zu kommen? Antwort: Es ist gleichgültig. Jeder Tipp hat dieselbe Chance, dieselbe Wahrscheinlichkeit, der richtige zu sein.

Schnell kommt dann das Gegenargument: Ja, aber es gewinnen immer nur Quicktipps. Nun: nicht immer, aber mehrheitlich, das stimmt. Ist aber auch leicht erklärt: Bei so hohen Jackpots werden einfach mehr Quicktipps abgegeben. Der Anteil des Quicktipps am gesamten Tippaufkommen liegt bei gut 60 Prozent, jener des Normalscheines bei 35 Prozent, der des Systemscheines bei etwa 5 Prozent. Und genau dieses Verhältnis spiegelt sich in der Sechser-Bilanz wider:

Von den bislang insgesamt 29 Sechsern nach Fünffachjackpots wurden 18 per Quicktipp erzielt, zehn per Normal- und einer per Systemschein.

Die Ziehung wird am Sonntag um 19.17 Uhr von Evelyn Vysher moderiert. Danach werden voraussichtlich rund 8 Millionen Tipps auf rund 1,5 Millionen Wettscheinen auf Übereinstimmung mit dem Ziehungsergebnis überprüft. Statistisch müsste es dabei – bei einer Wahrscheinlichkeit von rund 1:8 Millionen – einen Sechser geben. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Anzahl der Gewinner regelmäßig wechselt und von null bis vier Gewinner reicht.

Die letzten drei Fünffachjackpots brachten ein identes Ergebnis: Sie endeten jeweils ohne Sechser und wurden zum Sechsfachjackpot.

Vier Ziehungen endeten mit Sologewinnen, vier weitere mit je zwei Sechsern. Dreimal gab es drei Sechser, und zwei Fünffachjackpots endeten mit vier Sechsern. Die Höhe der einzelnen Sechser lag dabei zwischen 2,4 Millionen Euro und 9,6 Millionen Euro.

Zahlenspielereien

16 Fünffachjackpots wurden bisher ausgespielt, d.h. es wurden 96 Zahlen gezogen. Dabei fiel auf, dass

- neun Fünffachjackpots an einem Mittwoch, und sieben an einem Sonntag ausgespielt wurden;

- 49 gerade und 47 ungerade Zahlen gezogen wurden, wobei es eine ungerade Zahl mehr im Tippfeld gibt;

- mehr Zahlen aus der oberen Zahlenhälfte (Zahlen über 23) gezogen wurden, nämlich 51, als aus der unteren (Zahlen bis 22) mit 43; die 23 kam zweimal;

- 41 der 45 Zahlen bereits gezogen wurden und mit 39 eine Zahl schon siebenmal aus dem Trichter rollte – oder anders gesagt: 4 Zahlen wurden noch nie bei Fünffachjackpots gezogen

- ausgerechnet 6 und 45 (neben 10 und 15) zu jenen Zahlen gehören, die noch nie bei einem Fünffachjackpot gezogen wurden.

Ergebnisse der Fünffachjackpots bisher

- Beim ersten Fünffachjackpot im Jahr 2008 teilten sich zwei Niederösterreicher 9,8 Millionen Euro.

- Beim zweiten Fünffachjackpot im Oktober 2011 teilten sich ein Niederösterreicher und ein Vorarlberger 11 Millionen Euro.

- Den ersten Solosechser gab es beim dritten Fünffachjackpot im August 2012: Eine Wienerin holte sich mehr als 9,4 Millionen Euro.

- Beim vierten Fünffachjackpot im Oktober 2012 ging es um knapp 10 Millionen Euro, die sich zwei Steirer, ein Ober- und ein Niederösterreicher teilten.

- Einen Sologewinn gab es beim fünften Fünffachjackpot im Juni 2013. Ein Wiener gewann mehr als 9,2 Millionen Euro.

- Beim sechsten Fünffachjackpot im Oktober 2013 tippten ein Burgenländer, ein Oberösterreicher und ein win2day-User den Sechser und erhielten jeweils 3,1 Millionen Euro.

- Der siebente Fünffachjackpot im Juli 2014 brachte vier Sechser. Ein Salzburger, ein Ober- und ein Niederösterreicher sowie eine Wienerin gewannen jeweils rund 2,4 Millionen Euro.

- Zwei Niederösterreicher knackten den achten Fünffachjackpot Ende 2014 und sicherten sich damit jeweils mehr als 4,9 Millionen Euro.

- Beim neunten Fünffachjackpot im April 2015 überstieg die Sechser Gewinnsumme zum zweiten Mal die 10-Millionen-Euro-Marke. Es gab drei Gewinner aus Wien, jeder von ihnen erhielt mehr als 3,33 Millionen Euro.

- Beim zehnten Fünffachjackpot im August 2015 gelang einem Wiener ein Solosechser mit mehr als 9,6 Millionen Euro.

- Der elfte Fünffachjackpot Anfang des Vorjahres endete mit drei Sechsern. Zwei Kärntner und ein Oberösterreicher gewannen je rund 3,3 Millionen Euro.

- Der zwölfte Fünffachjackpot im September des Vorjahres endete mit zwei Sechsern. Ein Niederösterreicher und ein win2day-User gewannen je mehr als 4,7 Millionen Euro.

- Der 13. Fünffachjackpot im Oktober dieses Jahres brachte einen Solo-Sechser in Wien mit 8,4 Millionen Euro.

- Der 14., 15. und 16. Fünffachjackpot (Dezember 2017, September 2018 und November 2018) wurde jeweils zum Sechsfachjackpot, wobei der letzte in weiterer Folge zum ersten Siebenfachjackpot in der Lotto Geschichte wurde.

