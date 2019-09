David Kehrl neuer Head of Acquisitions und Internationale Koproduktion bei Constantin Film (FOTO)

München (ots) - Ab Februar 2020 wird David Kehrl als neuer Head of Acquisitions und Internationale Koproduktion zur Constantin Film stoßen. In seiner Funktion ist David Kehrl künftig im Bereich Lizenzhandel für den Einkauf internationaler Filmproduktionen mit Rechteerwerb für die deutschsprachigen Gebiete sowie internationale Koproduktionen zuständig. Er wird von München aus arbeiten und berichtet an Martin Moszkowicz, den Vorstandsvorsitzenden der Constantin Film AG.

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Mit David Kehrl stößt ein international erfahrener Executive zur Constantin Film. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Die Bereiche Filmeinkauf und internationale Koproduktion sind damit in guten Händen."

David Kehrl: "Die Constantin Film ist und bleibt das internationale Aushängeschild der deutschen Medienlandschaft. Ich freue mich sehr darauf, die spannenden Herausforderungen unserer Branche zukünftig als Teil der Constantin Film anzugehen."

David Kehrl kommt von Universal Pictures International Entertainment, wo er als Director Acquisitions & Production für den Rechteerwerb von Scripted Content zuständig ist. Zuvor war er sechs Jahre als Head of Acquisitions & Sales bei Wild Bunch Germany tätig. David Kehrl studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Zürich und ist Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg (Atelier Ludwigsburg Paris, Studiengang Produktion und Distribution).

