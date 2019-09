Favoriten: „Herbstbeginn-Frühschoppen“ am Sonntag

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kultur 10“ konnte namhafte Wienerlied-Interpretinnen und –Interpreten für die nächste Veranstaltung im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) verpflichten: Am Sonntag, 22. September, sorgen 9 Publikumslieblinge für eine frohe Stimmung: Christl Prager, Marika Sobotka, Kurt Strohmer, Victor Poslusny, Herbert Schöndorfer, Fredi Gradinger, Franz Horacek und das Duo Hojsa/Emersberger. Das Beisammensein mit dem Titel „Wienerischer Frühschoppen zum Herbstbeginn“ dauert von 11.00 bis 14.00 Uhr. Neben dem Wiener Ohrenschmaus gibt es auch Wiener Gaumenfreuden. Die Gäste werden um „Musikbeiträge“ (pro Person: 12 Euro) gebeten. Auskünfte sowie Reservierungen: Telefon 0660/46 46 614 (Ehrenamtlich arbeitendes „Kultur 10“-Sekretariat: Roswitha Jarolim). E-Mails an den Verein sind an die Adresse waldmuellerzentrum@chello.at zu schicken.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Christl Prager (Musik-Austria): https://musik-austria.at/mensch/christl-prager/

Marika Sobotka: www.marikasobotka.at/

Kurt Strohmer (Wiener Entertainment): www.kurtstrohmer.at/

Victor Poslusny (Musiklexikon Online): www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Poslusny_Victor.xml

Herbert Schöndorfer: www.herbertschoendorfer.at/formationen.htm

Fredi Gradinger (Trio Wien): www.triowien.at/die-musiker/fredi-gradinger/

Franz Horacek: www.wiener-lieder.at/

Duo Hojsa/Emersberger: www.wienerlied.org/hojsaem.hmtl

Kulturelle Aktivitäten im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

