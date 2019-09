Terminankündigung | Pressekonferenz | MODERN MASTERS - FESTIVAL OF FINE ART

Einladung zur Pressekonferenz am Mittwoch den 25.09. von 11 bis 12 Uhr in der Bel Etage des Café Landtmann

Wien (OTS) - Im Rahmen der Pressekonferenz werden Inhalte und Rahmenprogramm, wie auch ausgewählte Kunstwerke des Modern Masters -Festival of Fine Art präsentiert.

Ort: Bel Etage des Café Landtmann

Datum: Mittwoch, 25.09.2019, 11 Uhr

Anmeldung unter press @ modernmasters.at

Modern Masters. Festival of Fine Art

Von 5. bis 12. Oktober präsentieren acht führende Wiener Kunsthändler Neuerwerbungen und Highlights ihrer Sammlungen - von Malerei über Kunstgewerbe bis Fotografie.

Nach der erfolgreichen Präsentation im Vorjahr, startet [Modern Masters – Festival of Fine Art]

(https://www.ots.at/redirect/modernmasters) im Oktober in seine

zweite Auflage. Von 05. bis 12. Oktober präsentieren acht führende Kunsthändler eine Woche voller Ausstellungen, Veranstaltungen und Kunstgenuss. Die Idee zu Modern Masters entstand bereits 2018. In gemeinsamen Gesprächen stellte sich nach und nach heraus, dass es an der Zeit ist, den Wiener Kunstherbst um eine gemeinsame Veranstaltung zu bereichern, wie es sie in anderen Metropolen wie London und New York seit Jahren gibt – eine Schau des Besten, das der Kunsthandel zu bieten hat. Um diese Lücke zu schließen haben wir Modern Masters ins Leben gerufen. Bereits der Vorläufer im vergangenen Jahr hat sich zu einem Treffpunkt für nationale und internationale Sammler, Kuratoren, Experten und Kunstinteressierte entwickelt. Auch in diesem Jahr bereichern wir den Wiener Kunstherbst, mit seinen zahlreichen Veranstaltungen zur zeitgenössischen Kunst, um einen hochklassigen Programmpunkt, der sich herausragenden nationalen und internationalen Arbeiten des 19. und 20. Jahrhunderts widmet – von Kunstgewerbe über Fotografie bis Malerei und Skulptur. 2019 wird den Besuchern ein noch breiteres Programm an Ausstellungen, Führungen, Expertengesprächen und Dialogen geboten – ganz in der Tradition der Salonkultur. Unser gemeinsames Ziel ist es, Käufer hin zu Qualität zu führen, Berührungsängste gegenüber Galerien und dem Kunsthandel abzubauen, unser Wissen und unsere Begeisterung zu vermitteln sowie die Neugier jüngerer Sammler zu wecken.

Teilnehmer 2019

Die Liste der teilnehmenden Galerien umfasst nur wenige, dafür hochklassige Wiener Händler, die sich als Spezialisten in ihren jeweiligen Bereichen verstehen. Gemeinsam verbindet sie nicht

nur die Freundschaft, eine genreübergreifende Zusammenarbeit und die langjährige Erfahrung im Handel, sondern auch der Anspruch an Qualität auf höchstem Niveau, Arbeit an mfangreichen, wissenschaftlichen Publikationen sowie der Mut, gemeinsam neue Projekte ins Leben zu rufen:

[Bel Etage Kunsthandel] (https://modernmasters.at/galerien/bel-etage/): Spezialisten für Kunst- und Einrichtungsgegenstände des Wiener Jugendstils, des Wiener Secession Stils, der Wiener Werkstätte sowie Kunstgegenstände bedeutender Manufakturen.

[Galerie Johannes Faber:] (https://modernmasters.at/galerien/galerie-johannes-faber/) Spezialist für Fotografie der klassischen Moderne in Originalabzügen (Vintage Prints) aus Europa und den USA. Sowie zeitgenössische Fotografie international anerkannter Fotografen.

G[alerie Sylvia Kovacek:] (https://modernmasters.at/galerien/galerie-kovacek/) Spezialisten für mitteleuropäisches Glas von der Renaissance bis zu den 1950er Jahren, sowie für Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts, wie auch des 21. Jahrhunderts

[Galerie bei der Albertina – Zetter] (https://www.ots.at/redirect/modernmasters2): Spezialisten für Malerei, Bildhauerei und Design des Jugendstils und besonders der Wiener Werkstätte, der österreichischen klassischen Moderne sowie der Gegenwartskunst.

[Galerie Ruberl] (https://modernmasters.at/galerien/galerie-ruberl/): Spezialisten für Oskar Kokoschka und Kunst nach 1945 mit Schwerpunkt Arnulf Rainer.

[Kunsthandel Kolhammer] (https://modernmasters.at/galerien/kunsthandel-kolhammer/): Spezialisten für Wiener Werkstätte, Werkstätte Hagenauer, Johann Loetz Witwe, Glas der Tiffany Studios, sowie ausgewählte Werke des Wiener Jugendstils und Design.

[Kunsthandel Giese & Schweiger] (https://modernmasters.at/galerien/kunsthandel-giese-schweiger/): Spezialisten für bedeutende österreichische Malerei des 19. und 20. Jahrhundert

[Kunsthandel Wienerroither & Kohlbacher] (https://modernmasters.at/galerien/w-k-wienerroither-kohlbacher/): Spezialisten für Gustav Klimt, Egon Schiele, Alfred Kubin sowie ausgewählte Positionen der Klassischen Moderne, des deutschen Expressionismus sowie der Kunst nach 1945.

Datum: 05. bis 12. Oktober 2019

Ort: Wien 1010, 1040

Eintritt: frei

Webseite: https://modernmasters.at/

Rahmenprogramm

Im Rahmen der Modern Masters präsentieren die Teilnehmer nicht nur Neuerwerbungen und Highlights ihrer Sammlungen, sondern bieten dem kunstinteressierten Publikum auch ein breites Programm an Veranstaltungen – von Sonderausstellungen, Führungen und Dialogen bis hin zu Expertengesprächen mit Themen wie beispielsweise der Welt der Lötz-Vasen, Fotografie nd Vintage Prints oder zum Kunstrecht für Sammler.

Präsentation der inhaltlichen Schwerpunkte, des Rahmenprogrammes und

ausgewählter Highlights des Kunstfestival Modern Masters – Festival

Datum: 25.9.2019, 11:00 - 12:00 Uhr



Ort:

Bel Etage

Oppolzergasse 6, 1010 Wien



