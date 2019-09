AVISO: Medientermin mit AK-Präsident Markus Wieser und AK-Direktorin Mag. Bettina Heise

Am 28. September 2019 bei der AK-Berufsinfomesse „Zukunft | Arbeit | Leben“ in der Thermenhalle Bad Vöslau.

St. Pölten (OTS) - Von 25. bis 28. September findet in der Thermenhalle Bad Vöslau die große AK-Berufsinfomesse „Zukunft | Arbeit | Leben“ statt. Neben den Fachgewerkschaften sind zahlreiche Institutionen, wie das AMS NÖ, die NÖ GKK, das Bundesheer sowie über 50 weiterführende Schulen und Unternehmen aus der Region als Aussteller dabei. Die Messe gliedert sich in zwei Teile: Von 25. bis 27. September finden Messetage nur für angemeldete Schulklassen statt. Den Abschluss der Messe bildet am 28. September der öffentliche Infotag für Eltern und SchülerInnen.

Neu 2019: In einer eigenen „Digitalisierungswelt“ können sich die jungen BesucherInnen über das Thema Arbeit 4.0 informieren.

An den insgesamt vier Messetagen werden mehr als 4.000 BesucherInnen erwartet.

Zwtl.: Film- und Fototermin inkl. Messerundgang für MedienvertreterInnen

Die VertreterInnen der Medien sind am 28. September, dem öffentlichen Infotag, zu einem Film- und Fototermin sowie Messerundgang mit dem AK Niederösterreich-Präsidenten und ÖGB NÖ-Vorsitzenden Markus Wieser und der AK Niederösterreich-Direktorin Mag. Bettina Heise eingeladen.

- Zeit: Samstag, 28. September 2019, 9.30 Uhr

- Ort: Thermenhalle Bad Vöslau

- Geymüllerstraße 6, 2540 Bad Vöslau, Österreich

- Treffpunkt: Infostand der AK Niederösterreich im Eingangsbereich der Thermenhalle Bad Vöslau



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jugoslav Krminac, MAS

AK Niederösterreich, Kommunikation und Mitgliederservice

Tel.: 05 7171 21913

presse @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten

FB http://facebook.com/ak.niederoesterreich