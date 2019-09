IMMOFINANZ und SIGNA Holding mit dem CÄSAR Immoaward ausgezeichnet!

Wien (OTS) - Donnerstagabend, den 19. September, wurden im Schlosstheater Schönbrunn acht Persönlichkeiten der Immobilienbranche mit dem begehrten Immobilienaward Cäsar gekürt. Aus ursprünglich 143 Bewerbungen konnten 21 FinalistInnen die Verbandsjury mit ihren herausragenden Leistungen im Jahr 2018/19 überzeugen.

Rund 330 namhafte Mitglieder der Immobilienbranche fanden sich am Donnerstag, den 19. September 2019 im glamourösen Saal des Schlosstheaters Schönbrunn ein, wo dieses Jahr bereits zum 13. Mal der heiß begehrte Immobilienaward „Cäsar“ vergeben wurde. Folgende acht Persönlichkeiten der österreichischen Immobilienbranche dürfen sich seit Donnerstagabend als „Cäsaren“ bezeichnen:

Bauträger des Jahres: Wolfdieter Jarisch, Vorstand S+B Gruppe AG

Immobilienverwalterin des Jahres: Susanne Weinberger, Geschäftsführerin Weinberger & Biletti Immobilien Graz

Makler des Jahres: Franz Pöltl, Geschäftsführer EHL Investment Consulting GmbH

Immobiliendienstleisterin des Jahres: Ursula Simacek, Geschäftsführerin SIMACEK Facility Management Group GmbH

Small Diamond des Jahres: Ulrike Höreth, Firmeninhaberin Brezina-Real

Immobilienmanager des Jahres: Christoph Stadlhuber, Geschäftsführer SIGNA Holding GmbH

Cäsar International: Dietmar Reindl, COO Immofinanz AG

Auszeichnung für das Lebenswerk: Otto Bammer, Ehem. Vorstand am Institut für Immobilienwirtschaft bei den FHWien-Studiengängen der Wirtschaftskammer Wien

Die PreisträgerInnen wurden anhand ihrer Projekte und ihres Einsatzes von rund 35 Mitgliedern der Immobilienbranche im Rahmen einer großen Fachjurysitzung Ende Juni bei einer geheimen Wahl und unter notarieller Aufsicht gewählt. „Es ist eine tolle Leistung von allen FinalistInnen, in einer der sieben Kategorien nominiert worden zu sein. Großartige Performances verdienen Wertschätzung und Anerkennung. Aus diesem Grund unterstütze ich den Immoaward mit großer Freude nun schon seit fünf Jahren.“, so einer der vier Hauptsponsoren Roland Schmid (Owner und CEO von IMMOunited).

Der offizielle Teil des Gala-Abends begann mit einem unterhaltsamen Video der vier Hauptsponsoren, die im Anschluss auch gleich auf die Bühne geholt wurden. „Von der Durchsicht der vielen kreativen Projekte und Nominierten, über die lustigen Dreharbeiten für den jährlichen Sponsorenfilm bis zur glanzvollen Gala bietet der CÄSAR die perfekte Gelegenheit außergewöhnliche Persönlichkeiten der Branche auszuzeichnen und sich darüber hinaus mit Freunden und liebgewonnenen Kollegen auszutauschen“, erzählt Judith Kössner (Head of Immobilien bei willhaben). Michael Schmidt (geschäftsführender Gesellschafter der 3Si Immogroup) unterstützt den Cäsar wie willhaben bereits das dritte Jahr in Folge: „Durch die Auszeichnung dieser persönlichen Leistungen werden die Motivation und das Streben nach Qualität branchenweit gefördert!“. Vierter Hauptsponsor und dieses Jahr zum zweiten Mal dabei ist KONE Österreich. Christian Wukovits (Vorstandsvorsitzender der KONE Österreich) sieht die Cäsar-Gala als eine tolle Möglichkeit an, die großartigen Leistungen der PreisträgerInnen in einem festlichen Ambiente entsprechend würdigen zu können.

Allgemeines zum Cäsar Immoaward:

Seit dem Jahr 2006 werden herausragende Leistungen in der Immobilienwirtschaft mit dem Immobilienaward Cäsar ausgezeichnet. Seit 2016 haben die Partnerverbände die inhaltliche Leitung des Cäsar übernommen. Diese bilden auch die kleine Verbandsjury, die die Nominierung der drei FinalistInnen pro Kategorie übernimmt. Die notariell beglaubigte Wahl der Cäsaren fand in Form einer Fachjurysitzung mit circa 35 wahlberechtigten Experten der Immobilienbranche statt.

Der Immobilienaward könnte jedoch ohne die zahlreichen Unterstützer nicht stattfinden: Vielen Dank an das 54-köpfige Personenkomitee, die sechs Partnerverbände ÖVI (Österreichischer Verband der Immobilientreuhänder), FIABCI (Fédération Internationale des Administrateurs de Biens Conseils et Agent Immobiliers), RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), immQu (Verein zur Förderung der Qualität in der Immobilienwirtschaft), Salon Real (Netzwerk für Frauen in der Immobilienwirtschaft) und der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO, sowie an die vier Hauptsponsoren IMMOunited, 3SI Immogroup, Willhaben und KONE.

Bilder zum Galaabend und der Cäsaren 2019 können Sie hochauflösend auf unserer Website https://www.immoaward.at/presse/ downloaden.

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Credits „epmedia – Jana Madzigon“ honorarfrei.

Detaillierte Informationen zum Cäsar 2019 finden Sie unter: www.immoaward.at

Leiten Sie diese Information gerne auch an Interessierte weiter.

Werden Sie Fan auf Facebook unter https://www.facebook.com/Immoaward/ und erfahren Sie stetig neue Informationen rund um den Immobilienaward Cäsar.

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Bozic

epmedia Werbeagentur GmbH

Wienerbergstr. 11/Turm B/ 21.OG, 1100 Wien

T: +43 (1) 512 16 16 - 34

E: lisa.bozic @ epmedia.at

W: www.epmedia.at