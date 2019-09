Wirecard gewinnt die führende türkische Online-Flugbuchungsagentur Enuygun als neuen Kunden

Enuygun verzeichnet über 17 Millionen Besuche im Monat und verkauft über fünf Millionen Flüge pro Jahr

Aschheim (München)/Istanbul (München)/Istanbul (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und Enuygun, das führende türkische Online-Reisebüro für Flüge, optimieren gemeinsam den digitalen Zahlungsverkehr für Enuygun-Kunden. Wirecard wickelt eingehende Kreditkartenzahlungen auf Enuygun für globale und lokale Zahlungssysteme wie Mastercard, Visa und Troy ab. Mit über 17 Millionen Besuchen im Monat und mehr als fünf Millionen verkauften Flügen pro Jahr ist Enuygun der Marktführer für Online-Flugbuchungen in der Türkei. Mit seiner globalen Marke Wingie bietet das Unternehmen seine Services in fünf verschiedenen Sprachen an.

Die Türkei liegt strategisch günstig zwischen Nahost, Zentralasien, Nord- und Ostafrika sowie Europa und ist damit ein wichtiger Luftverkehrsknotenpunkt. In der Türkei wächst der Umsatz mit Online-Flugtickets stetig: Laut Statista wird für die kommenden Jahre eine jährliche Wachstumsrate von 7,9% erwartet (CAGR 2019-2023). Damit soll das Marktvolumen bis 2023 bei über 7,3 Milliarden Euro liegen.

"Als türkischer Marktführer für Online-Flugtickets und technologieaffines Reiseunternehmen ist ein reibungsloses und vollständig digitales Buchungserlebnis ein absolutes Muss", sagt Ali Demirkan, Chief Financial Officer bei Enuygun. "Dank der Expertise von Wirecard im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs profitieren unsere Kunden von einem einfachen und unkomplizierten Checkout, unabhängig davon, ob sie über unsere Website oder mobile App buchen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Wirecard."

"Enuygun ist der lokale Marktführer für Online-Flugbuchungen, und wir freuen uns, unsere Dienstleistungen im Bereich der digitalen Zahlungsakzeptanz einem weiteren führenden Online-Reisebüro anbieten zu können", ergänzt Dündar Özdemir, Managing Director bei Wirecard in der Türkei. "Unsere Zusammenarbeit mit Enuygun bietet großes Potenzial, unsere Präsenz auf dem digitalen Reisemarkt in der Türkei weiter auszubauen. Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Erfahrung im Bereich Reiseportale einzubringen und volldigitale Finanzdienstleistungen über unsere Plattform für Millionen von Kunden bereitzustellen."

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über Enuygun:

Enuygun wurde 2008 gegründet und ist als Technologieunternehmen das führende Online-Reisebüro für Flüge in der Türkei. Mit über 17 Millionen monatlichen Besuchen, 70 Millionen monatlichen Page Impressions und Millionen von Nutzern mobiler Apps gehört Enuygun zu den meistfrequentierten Reiseseiten der Welt. Heute wird jeder zehnte Inlandsflug in der Türkei auf Enuygun gebucht. Enuygun hat den Internet-Riesen Rocket Internet und Kinnevik als Investoren. Das Firmenreisetool, die Hotelreservierungsfunktion und die Busreservierungsfunktion bieten einen umfassenden Reiseservice für alle Reisenden. Mit seiner globalen Marke Wingie und der eigenen virtuellen Interlining-Technologie LogiConnect bietet Enuygun Reisenden unglaubliche Flugoptionen auf der ganzen Welt.

