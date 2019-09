Nationalrat - Muchitsch: Erfolgreicher Tag – Zahlreiche SPÖ-Anträge beschlossen

Wien (OTS) - „Das war ein erfolgreicher Tag im Parlament. Wir können mit den heute beschlossenen SPÖ-Anträgen den Menschen zurückgeben, was ihnen in den letzten 17 Monaten genommen wurde“, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch nach den Abstimmungen. „Das bedeutet: Kaufkraftplus bei Pensionen, keine Wartefrist mehr bei der Pensionsanpassung, keine Abschläge bei Nacht-Schicht-Schwerarbeitspensionen, keine Abschläge bei 45 Beitragsjahren – egal ob bei Arbeitern, Angestellten, Bauern oder Selbständigen – sowie 50 Millionen Euro AMS-Mittel für Förderprogramme für über 50jährige Arbeitsuchende“, erklärt Muchitsch. Damit haben auch die TeilnehmerInnen der Aktion 20.000 wieder eine Chance auf einen Job. „So geht Sozialpolitik. Das ist soziale Sicherheit, Fairness und Gerechtigkeit. Darum am 29.September SPÖ wählen“, so der Appell des SPÖ-Sozialsprechers. (Schluss)





