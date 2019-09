Nationalrat – Androsch: SPÖ erzielt Erfolg für Tierschutz

Wien (OTS) - Als „Erfolg für den Tierschutz“ bezeichnet SPÖ-Tierschutzsprecher Maurice Androsch die heutige Nationalratssitzung in der zwei wichtige SPÖ-Forderungen nach einem Reduktionsplan für Tiertransporte und strenge Strafen für Tiertransporteure nach Verstößen beschlossen wurden. „Unser Einsatz und unsere Beharrlichkeit hat sich gelohnt. Mit Mehrheit gegen die Stimmen der ÖVP wurden heute die SPÖ-Forderungen beschlossen“, so Androsch. ****

275.000 Tiere pro Tag werden durch Österreich gekarrt, rund 100 Millionen Tiere jährlich. Im Schnitt gibt es nur vier Kontrollen pro Tag. Gerade in den Sommermonaten bedeuten diese Transporte ein besonderes Ausmaß an Tierquälerei. Bei Außentemperaturen von 30 Grad, kann es in den Transportern über 50 Grad heiß werden.

Mehrheitlich wurde nun die Forderungen nach einem Tiertransporte-Reduktionsplan, damit nur mehr unbedingt notwendige Tiertransporte durchgeführt werden, bis hin zu einer Änderung der EU-Transportverordnung, die Transporteure in die Pflicht nimmt, indem ihnen bei zweifachen schweren Verstößen gegen die gesetzlichen Vorgaben der europaweite Entzug ihrer Transportgenehmigung droht, angenommen.

„Insgesamt geht’s einfach darum, das Tierleid auf den Straßen zu reduzieren beziehungsweise ganz zu vermeiden“, so Androsch und abschließend: „Diese Maßnahmen gegen die Tiertransporte vermeiden unnötiges Tierleid und helfen sinnlosen Lkw-Verkehr zu reduzieren und es nützt der heimischen regionalen, kleinstrukturierten Landwirtschaft". (Schluss)rm

