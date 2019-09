Brand in Hotel am Alsergrund: Aufwendige Löscharbeiten

Wien (OTS) - Gegen 17 Uhr ist heute, Donnerstagnachmittag, ein Brand in einem Hotel an der Rossauer Lände im neunten Bezirk ausgebrochen. Betroffen war ein Bereich im 5. Obergeschoss. Die Löscharbeiten gestalteten sich sehr aufwendig, da auch die Dachkonstruktion in Mitleidenschaft gezogen wurde und die Berufsfeuerwehr das Dach von außen öffnen musste. Die Berufsfeuerwehr Wien löste Alarmstufe 2 aus und war mit 70 Mann vor Ort. Laut Berufsrettung Wien wurden drei leicht verletzte Personen betreut. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

