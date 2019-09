2. Weltherztag in Wien - ein Tag im Zeichen der Herzgesundheit

Fachtagung und Publikumstag

Wien (OTS) - Der Weltherztag in Wien – am 27. September 2019 im Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf bietet Besucherinnen und Besuchern umfassende und kompakte Informationen rund um das Thema Herz-Kreislauferkrankungen, mit Vorträgen anerkannter Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen, informativen Workshops und zahlreichen Beratungsangeboten.

Die Veranstaltung ist in eine Fachtagung am Vormittag für ÄrztInnen und medizinisches Personal und in einen Publikumstag am Nachmittag gegliedert.

Anmeldung für die Fachtagung unter: www.herztag.at

Die Besucherinnen und Besucher erfahren so, was sie für ein gesundes Herz und zur Vorbeugung von Herz-Kreislauferkrankungen tun können.

