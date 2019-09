VP-Greco/Weber ad Chorherr-Skandal: Flächenwidmung- und Bebauungspläne zum Neustifter Friedhof rasch überprüfen

Rot-Grüner Chorherr-Skandal besonders für Währing aktuell

Wien (OTS) - „Die Flächenwidmungs-und Bebauungspläne für Währing aus der Zeit von Chorherr müssen politisch aufgeklärt und neu überprüft werden. Die grüne Bezirksvorsteherin Nossek muss gemeinsam mit Stadträtin Hebein entsprechende Schritte setzen und für Transparenz und Aufklärung sorgen“, so Kasia Greco, Spitzenkandidatin der neuen Volkspartei Währing.

„In die Zeit von Christoph Chorherr fällt die Umwidmung eines Teiles des Friedhofsareals am Neustifter Friedhof in Wohngebiet. Dies wurde damals seitens der Grünen und der SPÖ vehement vorangetrieben“, so Kurt Weber, Klubobmann der neuen Volkspartei Währing. Trotz mehr als 5.000 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern und einer Demonstration vor dem Amtshaus wurde diese Umwidmung von Grün-Rot gegen die Stimmen der ÖVP beschlossen.

Gleiches gilt auch für die derzeit geplanten Umwidmungen im Bereich Gentzgasse-Semperstrasse-Michaelerstrasse-Edelhofgasse. Die neue Volkspartei Währing hat sich in den vergangenen Bezirksvertretungssitzungen als einzige Fraktion gegen diese Umwidmung ausgesprochen. „Die grüne Bezirksvorsteherin Nossek nimmt Einwände und Argumente von Bürgerinnen und Bürgern nicht ernst“, so Kasia Greco und Kurt Weber abschließend.

