Nach Messerattacke in Wiener Klinik: „Täter muss sofort ausgewiesen werden!“

FPÖ-Bundesobmann Norbert Hofer warnt vor einer Politik der offenen Grenzen mit Grünen in der Regierung

Wien (OTS) - FPÖ-Obmann Norbert Hofer ist schockiert von der Messerattacke eines jungen Afghanen in einer Wiener Klinik. Wie Medienbericht zu entnehmen ist, hat ein 18 Jahre alter Suchtpatient aus Afghanistan mehrmals auf einen 28 Jahre Mitpatienten eingestochen und diesen schwer verletzt haben. „Das sind die Einzelfälle, die unseren Staat in seinen Grundfesten erschüttern. Der Täter muss unser Land sofort verlassen. Es ist nicht einzusehen, warum wir jetzt neben den Haft- auch noch die weiteren Therapiekosten für diesen Gewalttäter zahlen sollen.“

Norbert Hofer erinnert an die chaotischen Szenen, die sich 2015 an den österreichischen Grenzen abgespielt haben: „Österreich wurde förmlich überrannt – und seitdem haben wir rund 100.000 Syrer und Afghanen mehr im Land. Wie die letzten Jahre gezeigt haben, befanden sich unter den vielen Menschen auch welche, die später als Attentäter in halb Europa im Namen des sogenannten Islamischen Staat für brutale Terroranschläge verantwortlich waren. Auch in Österreich muss man leider sagen: Wir haben die Falschen in unser Land gelassen.“

Die Entwicklung der Kriminalstatistik unterstreicht diesen Eindruck. Von 2016 bis 2018 ist die Zahl der Straftäter aus Afghanistan immer angestiegen (2016: 5.973, 2017: 7.011, 2018: 7.337). Der Ausländeranteil in heimischen Gefängnissen ist mit 54,7% einer der höchsten in der EU. Angesichts dieser Entwicklung warnt der FPÖ-Obmann vor der Gefahr einer linkslastigen zukünftigen Bundesregierung: „Mit den Grünen in der Regierung feiert die Politik der offenen Grenzen eine Renaissance. Das dürfen wir nicht zulassen. Unser Land braucht eine vernünftige Mitte-Rechts-Politik. Die FPÖ in der nächsten Regierung ist ein Garant dafür, dass der verantwortungsvolle und strenge Kurs bei Asyl und Zuwanderung weitergeführt wird“, unterstreicht Norbert Hofer abschließend.

