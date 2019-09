Ernst-Dziedzic: Außenministerium soll aufklären, wie viele ÖsterreicherInnen in der Türkei festsitzen

Grüne: Auch nach Zirngast-Freispruch zahlreiche Menschen von Repression betroffen

Wien (OTS) - "Es ist nicht zu akzeptieren, dass Präsident Erdogan weiterhin Österreicherinnen und Österreicher festhält und mit unbegründeten Anklagen eindeckt", kommentiert Ewa Ernst-Dziedzic, Grüne Bundesrätin und Kandidatin zur Nationalratswahl, die andauernden Inhaftierungen in der Türkei. "Nach dem erfreulichen Freispruch von Max Zirngast sind weiterhin unzählige Menschen von Repression betroffen. Das zeigt sich auch am aktuellen Fall eines Vorarlbergers, der in der Türkei in Haft gehalten wird."

"Das Außenministerium ist hier gefordert. Dass dort nicht bekannt ist wie viele Personen inhaftiert sind oder an der Ausreise gehindert werden, ist äußerst problematisch", führt Ernst-Dziedzic aus. "Der Minister sollte rasch aktiv werden und sich für die Betroffenen stark machen. Dass mehrere Staatsbürger und Staatsbürgerinnen mit fadenscheinigen Argumenten des Terrorismus beschuldig werden, kann Österreich nicht einfach so hinnehmen."

