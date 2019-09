Hammer: Grüne sind Klimaschutzpartei Nummer Eins

Grüne im Wahlprogrammcheck von Global 2000 auf Platz 1

Wien (OTS) - "Der Vergleich macht sicher: Die Grünen sind beim Klimaschutz Nummer Eins. Das ist das eindeutige Ergebnis des Wahlprogramm-Checks von Global 2000", sagt Lukas Hammer, Spitzenkandidat der Grünen in Wien.

Die detaillierte Analyse der Umweltorganisation zeigt ein eindeutiges Bild. ÖVP, SPÖ und FPÖ lehnen unisono eine sozial-ökologische Steuerreform ab. Beim Konzept der NEOS wird die Lenkungswirkung in Frage gestellt, weil "andere Umweltsteuern im großen Stil abgeschafft" würden.



"Eine sozial-ökologische Steuerreform ist die wichtigste Maßnahme, um eine Wende in der Energie- und Klimapolitik zu erreichen. Darauf hat heute auch der ehemalige Präsident des Biomasseverbands in einem offenen Brief hingewiesen. ÖVP und SPÖ müssen ihre Blockadehaltung endlich aufgeben, wenn sie Klimaschutz wirklich ernst nehmen", sagt Hammer.

Als einzige Partei erteilen die Grünen klimaschädlichen Großprojekten wie Flughafenausbau oder neuen Autobahnen eine klare Absage: "Mit einer Verkehrspolitik der 1970er Jahre wird die Energiewende nicht zu schaffen sein. Diese Erkenntnis hat sich bei den anderen Parteien leider noch nicht durchgesetzt. Deshalb ist es wichtig, bei der kommenden Wahl, den Klimaschutz wieder zurück ins Parlament zu bringen", sagt Hammer.

