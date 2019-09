Max Zirngast kommt nach Wien

Zirngast gibt am Flughafen eine erste Stellungnahme ab

Wien (OTS) - Der ein Jahr in der Türkei festgehaltene österreichische Journalist und Student Max Zirngast kommt am Donnerstag, 26. September 2019 um 13.15 Uhr am Vienna International Airport an. Er wird dort von seiner Familie, der Solidaritätskampagne „Free Max Zirngast“ und Freunden begrüßt. Zirngast wird außerdem eine erste Stellungnahme abgeben.

Datum: 26.9.2019, um 13:15 Uhr



Ort:

Flughafen Wien Ankunftshalle

Schwechat



